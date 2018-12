Exigen ayuda para localizar a familiares desaparecidos

"Es un martirio horrible que no le deseamos a nadie, el atravesar por este proceso no tiene nombre, no sabemos si fallecieron, si están bien". Enriqueta Santana, familiar de desaparecido.

Hace 23 días, el hijo de Olivia desapareció en esta ciudad fronteriza, desde entonces su vida se transformó, visitas diarias al Servicio Médico Forense, llamadas al Ministerio Público, a la Procuraduría y otras instancias para saber dónde está o que ocurrió con él.

Enriqueta Santana, es otra mujer que lleva en este proceso casi 5 años, busca a su hermano Fidencio.

Ambas, acudieron a la plaza Benito Juárez en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos para que a través de una manifestación, exigir que casos como estos, de personas desaparecidas no se olviden.

"Están investigando pero hasta ahorita no tenemos respuesta, es un martirio horrible que no le deseamos a nadie, el atravesar por este proceso no tiene nombre, no sabemos si fallecieron, si están bien, si comen, si duermen, no hay vida". dijo Santana.

Su petición fue acompañada con diversas pancartas, con frases como "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Exigimos el apoyo de autoridades de los tres ordenes de gobierno", "Justicia para nuestros familiares".

Entre relatos de cómo se llevaron a sus familiares, hubo lágrimas, abrazos, mensajes de apoyo y un grito hacía el cielo. "No te he olvidado, aquí sigo, dame fuerzas".

Y es que afirman la lucha es constante pero las respuestas tardan en llegar.

Alzan la voz. Colectivos de personas desaparecidas piden atención gubernamental.

-Si por alzar la voz tengo que morir, lo haré, aunque ya estoy muerta desde el día que él se fue.

-¿Hubo amenazas?

-Sí al principio, pero ya han frenado, quizá porque he hecho mucho ruido.

Saca de su bolsa un pasamontañas, se lo coloca, toma aire y exclama.

-Esto no se vale, nosotros enfrentamos la situación, no tenemos miedo, sólo queremos justicia.

Dijo uno de los participantes en la manifestación.

Y es que los familiares de personas desaparecidas, carecen de protocolos de actuación para atender las crisis que surgen luego de reportar la ausencia de un ser querido.

¿Dónde están?

Esperan mayor apoyo de los tres niveles de gobierno

Aunque se investiga, aseguran no hay avances

Sólo quieren saber qué pasó con sus seres queridos

Crece la desesperación y angustia al no saber nada

El recuerdo de sus familiares se mantiene firme y les da fuerzas