Exigen atender con seriedad denuncias por desaparición de menores

Cd. de México.

Al participar en la Conferencia Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió abordar el tema con seriedad y establecer protocolos claros y efectivos de actuación ante denuncias de ese tipo.



"Pues la agilidad en la investigación y la búsqueda en las horas iniciales y en los primeros días es de crucial importancia en la ubicación del paradero del niño, y en la protección de su integridad personal", apuntó.



De acuerdo con cifras oficiales difundidas este miércoles por la Red por los Derechos de la Infancia, en México hay 6 mil 614 niñas, niños y adolescentes en calidad de desaparecidos, de los cuales 6 de cada 10 son mujeres.



En el Museo Memoria y Tolerancia, el presidente de la CNDH también solicitó a los gobiernos locales mostrar voluntad política para articularse y formar alianza en ese tema, ya que no basta con tener buenas leyes.



"Se requieren dos cosas: presupuestos y me parece que eso es fundamental también, en las estructuras se deben de acompañar de los presupuestos correspondientes y también buscar materializar hipótesis normativas que no necesariamente requieren presupuesto", señaló.



González Pérez subrayó que las acciones que se emprendan para la investigación y búsqueda de menores deberán tener un enfoque integral y transversal, con perspectiva de derechos de la niñez y tomando en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad y nacionalidad.



"Es inaceptable que el dolor y sufrimiento causado por la incertidumbre sobre el paradero de un hijo o una hija, se recrudezca cuando las familias solicitan el apoyo de las autoridades para su búsqueda y localización.



"Y se encuentren con actitudes de indiferencia e insensibilidad por servidores público o carencias operativas y técnicas para realizar una investigación eficaz y expedita", comentó.



Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las naciones para los Derechos Humanos en México, dijo que es necesario superar la invisibilidad del fenómeno de los niños y adolescentes desaparecidos.



"Hay que superar la tradición adultocéntrica; por otro lado, los derechos de la niñez no pueden ser considerados como un tema leve, alegre, decorativo en el País, en donde un alto porcentaje de todas las desapariciones son las desapariciones de menores de edad.



"En un contexto de violencia generalizada, en un contexto de migración, de tránsito, que expone a las niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, al riesgo de desaparición, de trata, de violencia, en un contexto de políticas de seguridad demasiado violentas, sin rendición de cuentas".



Jarab recordó que en el caso de personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente a manos de elementos de la Marina, hubo al menos cinco menores de edad víctimas, de los cuales 3 fueron encontrados sin vida.



"Se necesita entonces en materia de desaparición un enfoque diferenciado, se necesita dar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes siguiendo los instrumentos internacionales", agregó Jarab.