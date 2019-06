Exigen aplicar recursos para hallar a desaparecidos

Monterrey, México.

Ante autoridades federales y estatales que acordaron ejercer un presupuesto de 22 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas, familiares de las víctimas demandaron: "No más pretextos".



Los fondos fueron acordados mediante la firma de un convenio entre la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Gobernador Jaime Rodríguez.



El presupuesto será ejercidos por la Comisión Local de Búsqueda de Desaparecidos, organismo creado desde hace un año, pero al que no se le habían asignado recursos.



"A partir de hoy ya no hay pretextos para buscarles y para encontrarles", dijo Irma Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundenl).



Una mujer, madre de Roel Rivera, desaparecido el 11 de enero de 2011 por hombres con chalecos de la Policía de Escobedo, demandó compromiso de las autoridades.



"Hemos hablado con muchos funcionarios, por consiguiente es difícil para nosotros creer en las palabras, los hechos son los que cuentan.



"Que los funcionarios salgan de la comodidad de sus escritorios y se pongan las botas para salir a buscarlos con nosotros".



Virginia Buenrostro, de la Agrupación de Mujeres Organizadas por Ejecutados y Secuestrados de Nuevo León, demandó un trabajo profesional y transparente.



"Pésimos transparencia en las acciones y resultados que se obtengan, y estaremos atentas al cumplimiento de la ley", expuso.



Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), pidió además que la Comisión tenga una coordinación efectiva y respetuosa con las familias de los desaparecidos.



"En el centro de las decisiones debe estar las familias y las víctimas", señaló.



Asegura Segob que desaparecidos son prioridad

En su mensaje, luego de escuchar a representantes de cinco organizaciones ciudadanas, la titular de Segob afirmó que la búsqueda de desaparecidos es la prioridad "número uno" que le instruyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Dijo que aunque ahora hay disponible 207.5 millones de pesos a nivel federal, el Mandatario ha dicho que no habrá límite en el ejercicio de fondos para este tema.



"Nuevo León tiene una historia dramática en cuestión de desaparecidos", dijo Sánchez Cordero.



"Y este compromiso conjunto es una muestra de la importancia central de esta realidad".



Añadió que se trabaja en la elaboración de un Plan Regional de Búsqueda de Desaparecidos, que comprenderá los Estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango.



"Se implementará con las familias, las organizaciones sociales e instituciones internacionales", afirmó.



Por su parte, el Gobernador Jaime Rodríguez dijo que a pesar de las dificultades presupuestales en el Estado, su Administración tampoco pondrá límite a los fondos para la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.