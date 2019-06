Exigen alumbrado público sin cortes

El Mañana / Staff.- En la colonia San Valentín, sus residentes piden que se les brinde servicio de alumbrado público en forma constante y no por ratos pues en sus calles hay lámparas que prenden una noche y tres no o que funcionen unas y otras no.

Por las noches las personas que van a trabajar a las fábricas, caminan con temor a ser objeto de asalto, sobre todo las mujeres, pues hay ocasiones en que las luminarias no encienden en su totalidad, señalaron algunos vecinos.

A lo largo de la avenida principal, pueden verse varias lámparas apagadas, pero curiosamente pasan tres, cuatro días o una semana y vuelven a encender sin que llegue personal de Alumbrado Público para repararlas.

No sabemos de qué se trate, pero el problema es cada vez más frecuente y desafortunadamente hay trabajadores que llegan entrada la noche a sus casas pues vienen de laborar y están expuestos a ser objeto de atraco a manos de delincuentes.

Pidieron por tanto a las autoridades competentes que intervengan así como procedan a efectuar las reparaciones necesarias pero también a ordenar los rondines de la policía estatal que son muy necesarios.