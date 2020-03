Exigen alto a feminicidios

La conductora Mónica Garza también se sumó a la marcha del 8 de marzo, los antecedentes a su participación fue una publicación en la que resaltaba que el día de hoy las mujeres harán historia y compartió las razones por las cuales ella marchaba junto a las demás mujeres.

"10 mujeres son obligadas a parar todos los días, sin voluntad, sin opción, sin remedio...Por eso se marchará...", escribió en la descripción de la imagen que compartió.

HISTÓRICO

"Siempre decido sumarme a la marcha del 8 de marzo, o a cualquier expresión en favor de las mujeres. ¿El día de hoy cómo lo considero? Histórico, inédito, importante, concientizador, relevantísimo", aseguró.

La periodista mandó un mensaje a las mujeres que no pudieron asistir a la marcha del Día Internacional de la mujer asegurando que todas están unidas por un mismo objetivo, detener la violencia de género y las muertes.

EL MENSAJE

"El mensaje que le mando a las mujeres es que, las que no pudieron estar aquí, porque no pudieron, porque no quisieron, porque un hombre se los impidió, habemos muchas mujeres que estamos marchando por ellas, estamos con ellas, aquí".

"Las autoridades hace mucho tiempo que tenían que haber volteando a ver. Las autoridades si no voltean a ver es porque no quieren. Les recuerdo a todas las autoridades que muchas son hijas, muchas tienen hijas, muchas tienen mamás, muchos y muchas han vivido esta historia de violencia de una mujer que les han lastimado la vida y la historia, que no lo olviden", aseguró.

Camila Sodi, actriz mexicana, compartió historias donde sus hijas pintaban algunas cartulinas que contenían mensajes feministas con las que participaría en la marcha del 8 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hoy, sube historias mostrando su pancarta mientras se encuentra en el contingente de la marcha feminista en contra de la violencia de género y los feminicidios.

Sodi también pidió que se eviten comentarios y actitudes de mujeres en contra de mujeres y que se haga conciencia sobre la unidad y la protección entre el género femenino en lugar de las críticas y los comentarios negativos.

PROTESTAN

La periodista y la actriz exigen también un alto a la violencia de género y los feminicidios

La conductora Adela Micha y la actriz Susana Zabaleta figuran entre las famosas que ayer marchando en favor de las mujeres y en contra de la violencia y los feminicidios que se viven en el país.

La creadora de "La Saga" invitó a las mujeres, por medio de sus redes sociales, a participar en esta protesta y a unirse a una lucha y al movimiento que "Es una gran lección, un gran mensaje a nuevas generaciones". Dijo Micha.

La periodista mientras daba inicio su contingente a caminar del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino aseguró estar emocionada y conmovida por esta marcha es histórica.

"Sin duda es un momento de toma de conciencia parece que va a ser un antes o después en este país. Me conmueve muchísimo al ver a tantas mujeres juntas y unidas con la misma exigencia ´Ni una más´ y ´queremos justicia´", comentó Micha.