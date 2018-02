Exigen al gobierno respetar la minuta

Río Bravo, Tam.- Se suman asociaciones de Productores Agrícolas Unidos del Estado (PAUE) a marcha pacífica en la que como punto principal, están demandando al gobierno federal cumpla con el acuerdo signado el 21 de agosto del año pasado en cuanto al pago de las cosechas de maíz y sorgo 2017 e inducción del maíz 2016, y destrabe los 18 millones de pesos que están pendientes por liquidar.

Entrevistados productores que se ven afectados con el incumplimiento de pago del gobierno federal entre ellos Juan Mendoza Fuerte, quien de entrada como muchos otros recordó que fue en la ciudad de México en donde se firmó la minuta con el gobierno federal, en la que se acordó el pago de 430 y 500 respectivamente por tonelada.

NO PARAN INCREMENTOS

"No solamente no se ha cumplido sino que están imponiendo una serie de requisitos que vuelven muy difícil acceder a esos apoyos, que en estos momentos el campo se encuentra sin recursos para poder seguir trabajando, lo que sin duda alguna repercutirá en las cosechas pues los apoyos no llegan y los aumentos continúan".

Enumeró que para empezar los implementos agrícolas y equipos que ocupan están carísimos, sumados al programa del diesel con subsidio se retrasó y a los que les llegó estuvo difícil porque fueron pocas las gasolineras que tuvieron acceso al programa.

IMPONEN MÁS REQUISITOS

"En los nuevos requisitos que tienen nos están pidiendo que comprobemos los gastos de ese tipo para acceder al ingreso en el que no nos están aceptando facturas de refacciones, está diseñado prácticamente para no podamos tener acceso a ese apoyo, y bueno lo que queremos es que a la brevedad se liberen esos apoyos tal y como se acordó en México el año pasado, pues los hombres del campo lo que necesitamos es que se nos liberen esos recursos para poder seguir trabajando la tierra y hacerla producir".

Y ASÍ QUIEREN EL VOTO

Agregaron que ante el calvario que están viviendo al retrasarse los pagos e incumplir acuerdos que formalizaron mediante minuta, todavía quieren el voto en las próximas elecciones en donde tendrían ellos la oportunidad de cobrarse este tipo de desaires que para ellos les afecta al retenerse los pagos e imponer más requisitos, para que sea el menor número de productores los que se vean favorecidos.