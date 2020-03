Exigen aclarar muertes en Hospital de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.

Cinco personas han muerto y tres se encuentran en terapia intensiva por recibir tratamiento con heparina sódica contaminada en el hospital de Pemex en Tabasco. Otros 23 pacientes se encuentran hospitalizados y 27 más son atendidos de manera ambulatoria, de acuerdo con el último reporte de la empresa petrolera. La última persona en morir fue Valdemar García Flores, de 77 años.

Familiares de los pacientes señalan que han recibido poca información sobre su estado de salud.

"Me quedo corta de expresar la rabia e impotencia que siento", dijo Mary Vázquez Capetillo, quien tiene a su padre hospitalizado. La Cofepris informó que los resultados del análisis de laboratorio del medicamento están por concluir, pero que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de los muertos, en 11 días Pemex ha informado que 53 pacientes que se realizaron hemodiálisis con el fármaco están bajo supervisión médica por la bacteria Klebsiella spp, la cual provoca infecciones en tejidos blandos. Los entrevistados relataron cómo, antes de ver la declive de sus familiares tras las hemodiálisis realizadas el 27 y 28 de febrero, los médicos de Pemex les instruían a ellos comprar la heparina sódica, pues el hospital no la tenía.

Sin embargo, justo durante esos dos días los especialistas decidieron utilizar el medicamento que recién había adquirido Pemex --el 26 de febrero--, mismo que resultó contaminado, y aún no se ha informado con cuál empresa se adquirió. El viernes pasado, la farmacéutica Pisa se deslindó de la heparina sódica contaminada y dijo que halló frascos adulterados, pero que además la medicina encontrada en el hospital no fue entregada por ellos.

Aunque Pemex no les ha dado nombre y rostro a los muertos y enfermos, tres mujeres que ven a sus esposos postrados en terapia intensiva decidieron denunciar públicamente. María Araceli García, María del Carmen May e Hilda García no se conocían hasta hace dos semanas, pero ahora conviven por horas en la sala del hospital para cuidar a sus esposos Javier Acosta, Ricardo Ortiz y Nahúm Domínguez, respectivamente.

En ese espacio donde observan a sus parejas con tubos en la boca, las mujeres coincidieron que nunca antes habían presentado ellos un cuadro de salud así tras realizarse una hemodiálisis. Así lo relata María Araceli, quien acusa que el hospital petrolero no le ha informado de manera clara qué fue lo que hizo que su esposo Javier, de 56 años de edad, se encuentre con al vista perdida.

"No, no nos dicen nada, nada más nos sacan pretexto, al mío le están inventando que fue neumonía, a otro que fue por otras cosas, que porque retenía mucho líquido, pero nunca había tenido un cuadro así antes".