Exigen aclarar desaparición de los estudiantes de cine

Más de 12 mil estudiantes y familiares de personas desaparecidas desconocieron los resultados que presentó la Fiscalía de Jalisco sobre la desaparición de los tres estudiantes de cine y aseguraron que para ellos no están muertos, por lo que siguen exigiendo que se les busque y aparezcan con vida.

Durante la más grande manifestación que se ha dado en Jalisco para exigir la reaparición de todos los desaparecidos en la entidad, donde oficialmente se registran más de 3 mil casos, los participantes reclamaron al gobierno del estado no tener pruebas contundentes de la muerte de los tres jóvenes cineastas y haber declarado que fueron asesinados y disueltos en ácido.

Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la UdeG, una de las cinco organizaciones estudiantiles que convocaron a la movilización, señaló que ha mantenido contacto con los familiares de los cineastas y sabe que no están de acuerdo con los resultados de la investigación.

"Hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo porque no tienen un dictamen, les dicen "ya mero está", pero nada; me refiero a un dictamen que les diga que las muestras de ADN coincidan con las de sus hijos, por eso es que el día de hoy no reconocemos esos resultados", dijo. "Estarán de luto hasta que tengan pruebas de ADN", reiteró y señaló que en su momento los familiares dirigirán un mensaje a la ciudadanía para dar su versión de las cosas.

Medina dijo que a pesar de que la fiscalía prácticamente mantiene a los familiares de los tres jóvenes metidos en sus instalaciones, ellos no conocían la versión que se dio en la rueda de prensa para mostrar los resultados de la investigación.