Exigen acelerar la rehabilitación

Cd. Victoria, Tam..- Desde hace algunas semanas que se rehabilita la red de agua potable en la zona centro de esta capital, lo que ha dejado calles en mal estado a la vez que provoca embotellamientos en las horas pico, en ese sentido, representantes del sector comercio emplazaron al Ayuntamiento para que acelere los trabajos.

"Siempre que hay una obra de infraestructura genera molestias y malestar, eso es natural primero para poder obtener el beneficio primero hay que abrir, zanjear, generar polvo... va a ser una obra muy importante que lo necesita la ciudad", indicó el exregidor y consejero de la Canaco Victoria, José Alejandro Montoya Lozano, "el exhorto sería tanto a la empresa que está operando el contrato como al gobierno municipal buscar darle celeridad y no generar retrasos".

Recordó que en pláticas con autoridades municipales se les informó que ya se está trabajando en un plan para la rehabilitación de las calles, no obstante, trascendió que se cuenta con un recurso federal de 14 millones de pesos lo cual sólo alcanzará para la reconstrucción de algunas vialidades de la zona centro.

Cabe destacar que los trabajos de rehabilitación de la red de Comapa se realizan en distintos sectores de la localidad por lo que, ante la falta de recursos, el Municipio habrá de gestionar los recursos ante otras instancias para poder abarcar la mayor cantidad de vialidades.

"Tendrían que ver de dónde aprietan el cinturón, pero no pueden dejar las obras inconclusas o las calles abiertas por el peligro que eso representa y porque además una zanja abierta que no se pavimente, que no se termine, se vuelve a dañar, se vuelve a afectar... la tubería al estar expuesta se oxida, se generan otro tipo de situaciones que no creo que lo vayan a dejar así".

Asimismo, Montoya Lozano dijo que se les informó que los trabajos de rehabilitación de calles no iniciarán hasta que concluyan los de reposición de la tubería de agua potable, "es lo que nos han platicado, nada más que sí pedirles que sea lo más pronto posible, que no lo vayan a dejar abierto porque vemos en muchos sectores de la ciudad como abren las zanjas y a veces no ponen nada, a veces se les pone tierra y eso provoca accidentes".