Exigen abrir pruebas para frenar contagios

Sin pruebas serológicas que demuestren que la epidemia de Covid-19 ha disminuido y que la población no está en riesgo de un nuevo brote no puede haber un regreso a las actividades, advirtieron médicos dedicados a la atención de coronavirus.

De acuerdo con el Secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, no se pueden abrir municipios sólo por que las autoridades consideren que han bajado los casos confirmados.



"Más que el tema de los municipios, lo que pensamos es que independientemente de los casos necesitamos mantener un porcentaje de personas en aislamiento. Si sacamos a todos en un municipio habrá problemas. No compartimos ese sistema", indicó ayer en un foro del Consejo Consultivo Pensando en México, de Movimiento Ciudadano.



Petersen indicó que en Jalisco tomará la decisión levantar el confinamiento basado en tres aspectos fundamentales y no pensando en la territorialidad del municipio, sobre si tiene o no casos.

Un criterio será mantener un proceso de vigilancia epidemiológica bien establecido, lo que será toral para la apertura, para tener la garantía de que los contagios se han estabilizado, dijo.



Además, no se considerará levantar el confinamiento si hay o no casos en un municipio, sino que hay la capacidad resolutiva del sector salud en cada localidad, a fin de garantizar que sí haya atención para los enfermos que aún lo requieran.



Y por último, dijo, será tener un monitoreo adecuado con pruebas a gran escala para detectar y controlar la propagación del virus, para saber cómo está la población.



"La realización de pruebas serológicas será fundamental para responder cuándo un grupo poblacional está listo para superar la epidemia", indicó.



El médico Francisco Moreno, director de la clínica Covid del Hospital ABC, indicó que a esa institución la Cofepris le prohibió la realización de pruebas serológicas, cuando son las que pueden ayudar a saber el nivel de inmunidad que hayan desarrollado los mexicanos.



"Ayer (martes) nos negaron el permiso, ayer que fue el día de más mortalidad, los que más murieron en el mundo fueron mexicanos y estamos navegando sin números, no sabemos cuánto va a durar ni cuándo hay que abrir.



"Las pruebas de inmunidad nos ayudarían a rescatar la información que no hubo de las pruebas diagnósticas, es investigar lo que se ha ocultado. "¿Por qué no dejan hacer pruebas serológicas? No quieren que se sepa la verdad de lo que están haciendo", indicó.



El director de Medicina Critica del Instituto Nacional de Nutrición, Guillermo Domínguez, también consideró que para regresar a la actividad normal se requiere saber cómo está la población con pruebas de su condición.



"Sin lugar a dudas para regresar a la actividad las pruebas son necesarias", indicó el médico especializado en enfermedades respiratorias.