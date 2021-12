Exigen a panistas unidad y sincronía

Ante Gobernadores, Alcaldes y legisladores que asistieron a la sesión de Consejo Nacional, remarcó que si no van todos juntos, los objetivos no se lograrán.



"Necesitamos estar coordinados, necesitamos hacer equipo. La cosan no está para hacerlo de otra manera. Si unos en un Congreso local reman en una dirección y en otro Congreso reman de manera diferente y en el centro del país en otra que no coincide, no vamos a llegar a puerto".