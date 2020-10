Exigen a los comerciantes cumplir medidas sanitarias

Cd. Miguel Alemán, Tam.

El presidente municipal, Servando López Moreno, acompañado de diversos funcionarios se dio a la tarea de visitar diferentes hogares y negocios para concientizar a la población sobre la importancia del uso del tapabocas.

Tal y como lo mencionara el presidente municipal por medio del facebook live que se estarían reanudaran los operativos de concientización para el uso del cubrebocas, esta vez será visitando los hogares apoyándose con los delegados de colonias y personal de Presidencia.

Además de esto se implementó como anteriormente se hacía en los negocios como depósitos y expendios de comida donde estuvieron al frente del operativo la Lic. Lucila Garza Reyna, Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Andrés Soria González y Lic. Hernaldo González, Secretario y Subsecretario de Desarrollo Económico y Turismo, el M.V.Z. Mónico Garza Barrera de Tránsito Municipal y elementos de la Policía Estatal.

Se trata de no bajar la guardia y no confiarse ya que el hecho de que avanzamos a la Fase 2 no significa que el riesgo ha disminuido si no que sólo hay menos contagios pero el Covid-19 sigue ahí y aún no hay vacuna, dijo el alcalde Servando López Moreno, quien agregó que también estaría reuniéndose con el Consejo de Salud para cambiar impresiones, pero teniendo como fin el redoblar las acciones para evitar más contagios de esta enfermedad.

Reiniciaron los operativos para concientizar a la población sobre la importancia de utilizar el cubrebocas.