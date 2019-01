Exigen a gabinete abrir su patrimonio

Ciudad de México.

Integrantes del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador se han resistido a abrir el listado de sus bienes patrimoniales, pese a la advertencia de que quien no lo haga no podrá seguir trabajando en el Gobierno federal a partir de hoy.

"Hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno.

"No sólo presentarla formalmente, sino hacerlo público. El que no haga público, no puede trabajar en el Gobierno", reiteró ayer en su conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

Las dos secretarias de Estado que mantienen cerrada la lista de sus bienes y el valor de cada uno de ellos son la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la de Recursos Naturales, Josefa González Blanco.

Sin embargo, hay otros seis que los abrieron parcialmente, pues no permitieron que se conociera el valor, ya sea de alguno de ellos o de la totalidad.

Quienes sólo aceptaron abrir parcialmente su bienes son los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores; Rocío Nahle, de Energía; Esteban Moctezuma, de Educación Pública; Jorge Alcocer, de Salud; Miguel Torruco, de Turismo, y Alfonso Durazo, de Seguridad Pública.