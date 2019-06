Exigen a Francisco Garduño disculpa por llamar fifís a policías

Cd. de México.

Un grupo de familiares de policías federales protesta en el Zócalo capitalino en demanda de mejores condiciones laborales para los elementos condicionados al Instituto Nacional de Migración (INM).



Los familiares también exigen una disculpa del comisionado del INM, Francisco Garduño, quien la semana pasada declaró que los policías que se quejan son "fifís", pues estaban acostumbrados a dormir en hotel y comer en bufet.



"Basta de violar sus derechos laborales", se lee en una cartulina, "los federales no son fifís, constrúyanles cuarteles o páguenles hoteles a los héroes que dan su vida por ustedes", se pide en otra.



En la protesta, que inició poco antes de las 10:00 horas, participan alrededor de 35 familiares de policías, en su mayoría mujeres, a convocatoria de la organización Familias Unidas y la Unión Nacional de Policías.

"Exigimos una disculpa, no son fifís, la Policía Federal es la única Policía certificada, decía que los elementos dormían en hoteles, sí, pero a veces había hasta 10 elementos por habitación, entonces por qué se atreve a decir que son fifís", expresó Fanny, familiar de un federal e integrante de Familias Unidas.



"Lo invitamos a que vaya a algunas de las instalaciones y pase aunque sea tres noches, a ver si él puede sobrevivir a una situación así, de dormir y de comer en un lugar como los que se han estado viendo. No es mentira, como esposa estoy al tanto de todas las carencias. Exigimos a lo mejor una disculpa, porque no fue lo correcto haber hecho ese comentario".



Rodolfo Basurto Carmona, de la Unión Nacional de Policías, consideró que el comentario de Garduño fue ofensivo, cuando lo único que exigen los elementos son mejores condiciones para atender la instrucción de contener los flujos migrantes.



"No tenía por qué haberse expresado de esa forma, por eso la exigencia (de los familiares) es que por lo menos tenga la vergüenza de dar una disculpa pública", expresó.



En un principio, la manifestación se realizó afuera de la Catedral Metropolitana, aunque posteriormente se trasladó a la puerta principal de Palacio Nacional, donde se desplegó una lona que dice: "Garduño, exigimos una disculpa".