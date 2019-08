Exigen a Encinas avances sobre los 43

Tlapa, Guerrero, México (10 agosto 2019).-

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, avances claros.



Como parte del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el funcionario, quien preside la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia del caso, aseguró que han tenido adelantos en más de 15 líneas de investigación.

Sin embargo, Epifanio Álvarez, padre del estudiante Jorge Álvarez, reprochó que, a siete meses de labores de la Comisión, no tiene nada concreto que informar en su casa cuando le preguntan por la indagatoria.



"Esperamos, en verdad, que el decreto que firmó el 3 de diciembre no vaya a ser como aquella minuta que firmaba (el ex Presidente Enrique) Peña Nieto, que solamente la firmaba y se burlaba de nosotros", lanzó.

"Ya no queremos eso, que nos digan 'estamos trabajando', como padres queremos algo, nuestras familias, allá en casa, qué no darían porque llegáramos y dijéramos 'tenemos un poquito de avances', algo que ir a decirles a nuestra familia".



Pidió, por ejemplo, procesar a Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien culpó como una de las personas que más dolor les ha generado.



"Señor Encinas, sabemos que está trabajando de verdad, pero queremos algo que también nos dé confianza, le pedimos que agilice lo más que pueda para llegar hasta donde queremos llegar", agregó Álvarez.



En el mismo sentido, Mario González, padre César González, recordó que para ellos la reparación del daño pasa por conocer el paradero de los estudiantes.



"Vemos toda la voluntad política, pero los padres y las madres decimos que queremos avances más contundentes; a veces pensamos que no hay avances, pero sí los hay, vemos a Encinas muy comprometido", señaló.



En su intervención, Encinas confió en que la Comisión presidencial que encabeza puede marcar un antes y un después en la vida política del País, y que su investigación toma como base los informes del GIEI y la ONU-DH.



"Hemos ido abriendo otras líneas de investigación, son más de 15, en algunas ya las implementamos y lamentablemente no hemos tenido resultados; tenemos expectativas abiertas por información que se está obteniendo", aseveró.



Como logro indicó que han terminado el análisis de todas las llamadas telefónicas que se hicieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y los seis días siguientes, algo que el Gobierno pasado, dijo, no pudo hacer.



"Después de revisar 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información para tener claramente establecida la red de cómo se comportaron los grupos delictivos", explicó.