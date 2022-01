Exigen a empleados la vacuna anti Covid

Jaime Enrique García Contreras, Secretario General de la Federación Local de Trabajadores de Altamira adherida a la (CTM), informó que por el momento, aquellos empleados u obreros que no contaban con la vacuna, las mismas empresas adquieren el biológico para su aplicación, recomendando a los trabajadores que estén vacunados a fin de mantener sus fuentes de empleo.

Altamira, Tam. - El sector industrial y de la construcción tiene como requisito que todos sus trabajadores cuenten con al menos una dosis de la Vacuna Anticovid de sus diferentes laboratorios, pues de no ser así, podrían ser dados de baja o bien, no serían contratados.

Indica que por el momento no tiene conocimiento de despidos por esa situación, pero sí, que los buscadores de una fuente laboral no son contratados si no cuentan con el biológico aplicado.

"Desde el año pasado, es requisito, y cuando te van a contratar te piden la valoración si es cierto o no que ya te aplicaste la vacuna y si no la tienen, desafortunadamente no te permiten trabajar o entrar a las empresas", mencionó.

Señala García Contreras que por el momento no se han tenido brotes de Covid-19 en las empresas u obras de construcción, pues las medidas son muy estrictas, entre las que destaca la obligación de estar vacunados "las empresas están muy metidos en que no pase ningún caso".

Señala que en Altamira hay unos 50 mil empleados en diversas ramas, y este número se podría incrementar en el presente año con la llegada de muevas inversiones, mismas que ya están proyectadas, sobre todo en el ramo de la construcción en la industria.