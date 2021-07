Exigen a Biden 'dejar vivir a Cuba'

La carta fue publicada en the New York Times, donde ocupó una plana entera del periódico estadounidense, uno de los medios más influyentes en el país. Fue una iniciativa de organizaciones como el Centro Memorial Martin Luther King, The People's Forum y Codepink.

Llega luego de las inéditas protestas en la isla que reclamaron el 11 de julio por la escasez de medicamentos, alimentos y por el mal manejo de la pandemia de Covid-19.