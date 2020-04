Exigen a AMLO pacto para enfrentar crisis

La única manera para enfrentar la crisis que vive el País por la pandemia de Covid-19 es con un pacto nacional en el que participen todos los sectores.

Por ello, gobernadores, empresarios, líderes de partidos, dirigentes sociales y sindicales, legisladores, artistas y académicos exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar su cerrazón a un lado y sentarse a la mesa para delinear acciones inmediatas.

Demandaron al Primer Mandatario aceptar que no es momento para continuar con sus megaobras, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o estados de beisbol, pues ese presupuesto es urgente para reactivar la economía.

Durante su participación en el foro virtual "Diálogo Nacional por la Reconstrucción", organizado por Futuro 21, coincidieron en que el Presidente se escuda en un supuesto ataque político para no escuchar las voces de expertos que advierten la peor crisis en salud, seguridad, política, economía y social.

Proteger los empleos

Líderes empresariales lamentaron que el Presidente no entienda la importancia de apoyar a las empresas, principalmente a las pymes, diferir el pago de impuestos, subsidio al empleo y créditos reales.

José López Campos, presidente de Concanaco-Servitur, advirtió que los 25 mil pesos que el Gobierno ofrece sirven para negocios familiares, pero no para las empresas que realmente generan el mayor número de empleos.

"La clave para que puedan sobrevivir estas pymes está en la liquidez, y no se está apoyando, las empresas no cuentan con el capital, la banca comercial ya hizo la tarea, pero la mayor parte de las empresas no son clientes de la banca comercial. Los microcréditos de 25 mil serán útiles para empresas familiares, pero no para estas pymes.

"Pedimos un gran acuerdo nacional, donde se instale un consejo nacional para la recuperación y en los estados, donde participen gobierno, sector productivo, sociedad civil y academia", consideró.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, insistió en que el Gobierno debe cancelar sus obras emblemáticas para aportar 96 mil 844 millones de pesos al plan "salario solidario", con el que se protegerán 20 millones de empleos de trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos.

"El País requiere transitar a un gran acuerdo nacional para superar los daños personales y económicos derivados de la epidemia. El Gobierno podría recurrir al endeudamiento, pero lo recomendable sería suspender sus megaobras", consideró.

El representante de la CTM, Juan Carlos Velasco, aseguró que se han perdido más de 340 mil empleos y en el corto plazo un millón, por lo que demandó al tabasqueño un plan real, sin pensar que es una exigencia partidista.

"El Gobierno, los empresarios y la clase trabajadora debemos construir un gran acuerdo nacional para ver cómo enfrentaremos la recesión económica", dijo.

Modificar el pacto fiscal

Los Gobernadores de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme; de Chihuahua, el panista Javier Corral; y de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, insistieron en la necesidad de modificar el Pacto Fiscal, pues ante los precios del petróleo se debe reenfocar el presupuesto.

"La falta de interlocución, para enfrentar un reto mayúsculo, ha obligado a los gobiernos a unirnos en causas comunes. El tema crucial es el replanteamiento del pacto federal o la ley de coordinación fiscal, deben prevalecer criterios de distribución claros, reestructurar los presupuestos estatales", indicó el coahuilense.

Corral aseguró que esta crisis ha evidenciado que la ley de coordinación fiscal no sirve a nadie y la fórmula de distribución, de 80 por ciento Gobierno federal y 20 el estatal, es injusta.

"Mientras esa reforma viene, el Gobierno tiene que ocupar (el lugar) que le corresponde en esta cita con la historia y generar aportaciones extraordinarias a las entidades federativas. Primero es la contingencia sanitaria, y luego la recuperación económica", apuntó.

Aureoles acusó al Gobierno de tomar decisiones "erráticas" para enfrentar la crisis en salud y economía, y dijo que no puede cerrar los ojos a las críticas y propuestas de todos los sectores.

"Es necesario un plan para salir de la crisis, pero mañana lo que sigue es encontrar salidas viables para reconstruir el país, es tiempo y momento de la unidad nacional y de escuchar a todas las voces que nos permita reorientar el rumbo, la situación es severamente crítica y lo peor está por venir", apuntó.

Se juntaron todas las crisis

Para el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, la pandemia reunió a cinco crisis: en salud, económica, social, en seguridad y política, sin que el Gobierno esté consciente del reto que tiene enfrente.

"No tenemos a un Gobierno a la altura, ve en este contexto una oportunidad para avanzar en su proyecto, dijo anillo al dedo, y lo dijo como como confesión de parte para tener menos frenos y contrapesos. Es un autócrata que está muy cómodo legislando a base de decretazos", indicó.

María Elena Morera, de Causa en Común, demandó espacios de diálogo con el Presidente, pues advirtió que la situación económica y social multiplicarán las conductas delincuenciales.

"Hay un Gobierno federal sin autocrítica, incapaz de realizar ajustes en la política económica, social ni en seguridad", indicó.

Afirmó que se debe cuidar la integridad de policías, abrir más líneas de atención sicológica, y una vez que pase la pandemia aplicar la figura del indulto porque la amnistía no será suficiente, y revertir la militarización.

Líderes del PAN y PRD insistieron en que el Presidente debe dejar a un lado prejuicios ideológicos y aceptar un gran acuerdo nacional.

"Reconociendo que las mejores soluciones nacen de la pluralidad, de la democracia y de la aceptación de las diferencias", dijo el panista Marko Cortés.