Exigen a AMLO menos beisbol y más medicinas

"Después dio la instrucción a sus empleados para que dijera que los muertos se trataban de un 'daño colateral' y ahora abrió los ojos, por fin reconoce que este gobierno indolente y asesino ha dejado morir niños con cáncer y tiene que haber consecuencias al respecto".

Sin embargo, lamentó que luego de haber reconocido el desabasto, dijera que no había dicho lo que expresó el miércoles sobre las medicinas.

Hubiera sido mejor que no dejara pasar dos años y medio y no se hubiera dejar morir a mil 800 niños con cáncer, expuso el legislador.

También citó que, en el peor momento del Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo un 30 por ciento de desabasto, mientras que en la actual administración el promedio del desabasto es del 75 por ciento.

Para solucionar el problema al Gobierno, dijo que proponía recortar los recursos que se dan desde una oficina de la Presidencia para remodelar estadios de beisbol.

Enfundado en un jersey del equipo de los Diablos Rojos de México, Triana comentó que en esa oficina, que depende directamente de la Presidencia, desde 2019 se han etiquetado 3 mil millones de pesos, y se han gastado, en promedio, 566 millones al año.

El propio Presidente, recordó, ha condenado el derroche y la ostentación, pero tiene una oficina para el beisbol.

"Eso refleja su berrinche y su capricho beisbolístico, característica de dictaduras bananeras", sostuvo.

Jorge Triana acusó que tal cantidad para el beisbol, al que llamó el deporte de la "pejeoligarquía", es una cuarta parte de todo lo que se ha destinado a la promoción del deporte en México.

"Hay que desaparecer este insulto, este derroche de López Obrador y se dé íntegro en medicamentos para salvar vidas", expresó el panista, acompañado de diputadas panistas que presentaron carteles en los que se leían frases como "Mas de 1,700 millones tirados en el pasatiempo del Presidente", "+medicinas -frivolidad -derroche -ocurrencias", así como playeras con la leyenda "México sin quimios".

El diputados también recordó que parte del presupuesto, 89 millones de pesos, se fue a un estadio en Chiapas donde juega el equipo del "corruptazo" de Pío López Obrador, hermano del Presidente.

Luego de que el petista Gerardo Fernández Noroña ha dicho a los panistas que les va a dar "su medicina" en el debate, Jorge Triana exigió a la mayoría que no sea indolentes.

"En este país no hay medicinas, dicho por el propio Presidente. ¡Esas medicinas vayan y dénselas a los niños con cáncer, esas medicinas vayan y dénselas a las personas con VIH que no tienen retrovirales, dénselas a los diabéticos que no tienen insulina, esas medicinas dénselas a las personas que se quedaron en lista de espera porque les extinguieron el fondo para gastos catastróficos de las familias mexicanas! Menos beisbol y más medicinas", exigió en su reserva, que fue rechazada.

También en sus intervenciones, los diputados Jorge Arturo Espadas y Cecilia Patrón, secretaria general del PAN, resaltaron que el Presidente haya reconocido el desabasto.

"En esta misma tribuna nos han llamado mentirosos, una y otra vez. Hoy les digo que el Gobierno ha reconocido que hay un desabasto, así que, por favor, escuchen y estén atentos a lo que los ciudadanos dicen en la calle y no solo defender por defender", expresó la dirigente blanquiazul.

"Millones de mexicanas y mexicanos, entre los cuales hay cientos de niñas y niños, están en espera; hoy lo repetimos claro y fuerte: debe volver el Seguro Popular".