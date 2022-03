Exigen a alcalde pronunciarse sobre expropiación en La Pesca

El Partido del Trabajo pedirá al alcalde Luis Antonio Medina Jasso de Soto la Marina que haga un pronunciamiento sobre el proceso de expropiación de más de 42 hectáreas del poblado La Pesca, luego de que habitantes de esa comunidad costera se manifestaron en el Congreso del Estado por presuntas irregularidades en el proceso de enajenación.

"No se ha pronunciado ni a favor ni en contra, y las expropiaciones sí son mal vistas por nuestro partido, creemos que hay un estado de derecho que no debe de ser socavado por esta situación de presentar escrituras falsas o incluso expropiar terrenos que le pertenecen a la comunidad", dijo el comisionado político nacional del PT, Arcenio Ortega Lozano, "él debe actuar a favor de su pueblo, esa fue una de sus banderas, un grito de campaña que tuvo y no creo que en este momento le esté dando la espalda a su pueblo".

Medina Jasso se hizo con la candidatura de la coalición ´Juntos hacemos Historia´ (Morena - PT) a la Presidencia Municipal sotolamarinense el año pasado luego de que su padre, Habiel Medina Flores, fue recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones imputado por el probable crimen de Peculado durante la gestión 2016-2018 en aquella localidad, y quien era el candidato original para dicha elección; una vez pasado el proceso electoral este obtuvo su libertad al no poderse configurar la acusación en un delito.