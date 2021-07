Exige vacuna o prueba

Este festival se verá muy diferente a ediciones pasadas. Para poder entrar, los asistentes deberán presentar cartillas de vacunación o una copia impresa de una prueba negativa de COVID-19 realizada no más de 72 horas antes. Eso significa que quien tenga un pase para los cuatro días del evento y no esté vacunado, tendrá que hacerse dos pruebas. Además, aquellos que no estén vacunados tendrán que usar cubrebocas.