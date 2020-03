Exige un ¡ya basta!

La cantante mexicana Érika Zaba, integrante del grupo de pop OV7, expuso a través de un video que publicó en una red social, su postura ante el movimiento "Un día sin nosotras", además aprovechó para compartir anécdotas personales y expresar gratitud a los hombres que apoyan la causa.

Para comenzar el clip, titulado "¡Ya basta!", la intérprete explicó el cometido de su publicación: "Hago este video para externarles cuál es mi postura y mi punto de vista acerca del movimiento que habrá este 9 de marzo en mi país. Quiero levantar mi voz y unirme a muchas mujeres para exigir de manera pacífica el fin de la violencia", dijo.

La artista de 41 años dejó claro que su decisión no tiene relación con preferencias políticas: "Esto no es contra el presidente, no es contra el gobierno, simplemente quiero unirme a muchas mujeres para decir ´¡Ya basta!´".

INVITA A HACER FRENTE

Además, Zaba contó a sus seguidores que, con el fin de hacer frente a la iniciativa, se cancelará el ensayo de su próxima gira: "Como todos ustedes saben, nos encontramos preparando nuestro tour y estamos ensayando todos los días, pero hemos decidido que este lunes no iremos a ensayar las mujeres del grupo", reveló.

"Nos unimos para acabar con la discriminación y la violencia de género, las continuas injusticias contra nosotras y exigir que se haga algo para terminar ya con esto, ni una mujer más", añadió Érika.

La artista mexicana, también compartió algunas anécdotas de su vida personal: "Hoy que soy mamá, estoy más consciente que nunca, sé que tengo una gran responsabilidad con Emiliano, transmitirle los valores que me enseñaron a mí", platicó.