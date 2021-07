Exige Trieltam fundamentos a Morena

Dicho resolutivo ordena a Morena responder con fundamentos los métodos de selección de candidatos en Tamaulipas, particularmente para la elección del candidato a la presidencia municipal de Reynosa por dicho partido.

El órgano electoral resuelve con dicho fallo a favor de los reclamos de impugnación iniciados por Ramos Ordoñez ante el expediente iniciado ante la Comision Nacional de Honor y Justicia de Morena con clave CNHJ-TAMPS- 924/2021.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, Rigoberto Ramos Ordoñez afirmó que este resolutivo de la autoridad electoral le ha concedido la razón a los recursos de inconformidad iniciados, tras la imposición del candidato de Morena en Reynosa.

"Las autoridades electorales nos han dado la razón, no me equivoque al señalar los atropellos, abusos de autoridad, anti democracia, pero sobre todo la traición que le hicieron no a Rigo Ramos, si no la traición en contra de los militantes y ciudadanos que simpatizaban con Morena, a ellos se les traicionó y aquí está la prueba", sentenció.

QUEDARA EVIDENCIADO

¿Qué pasara si Morena decide no responder al requerimiento del Trieltam?- se le cuestiona- "Deben responder es un ordenamiento de una autoridad electoral, y si deciden no hacerlo, pues tendrá que derivar las sanciones previstas en la Ley Electoral ante las flagrantes omisiones incurridas que favorecieron la imposición anti democrática de un candidato a la alcaldía por Morena en Reynosa, carente de fundamento y sustento jurídico.

Insisto es importante hacer notar que frente a las traiciones cometidas se debe responder con argumentos, ahora todo está en manos de la autoridad y tribunales electorales, deben responder a los militantes de Morena y ciudadanos a quienes un grupo de poder en ese partido, atropelló y violó garantías para lucrar con la venta de candidaturas por encima de los estatutos que regían en Morena", advirtió.

PEÑA, MANIPULADO

¿El candidato de Morena en Reynosa con los procesos penales y electorales en está involucrado, representa los valores de ese partido?- y de inmediato responde, por supuesto que no los representa, el (Carlos Peña Ortiz) solo es alguien manipulado por su madre para darle continuidad al gobierno que se ha enquistado en forma anti democrática y brindarle impunidad y complicidad, claro que no representa a Morena.

Y agrega.-"Yo lo respeto como joven, pero no se le conoce actividad laboral alguna, hace 5 años tenían 23 años y fue impuesto en el DIF Municipal. Ahora le han aparecido propiedades valuadas en millones de pesos, una cuenta bancaria de un millón de dólares y se desplaza en unidades blindadas que cuesta mucho dinero, ignoro la procedencia de tantos recursos económicos, si nunca ha trabajado, no cuenta con empresas o negocios para respaldar el estatus económico y vida que lleva".

Frente a lo que vendrá con dicha sentencia obtenida Rigoberto Ramos anticipa un efecto convulsionante ante el proceso electoral.-"Podrán no responder a lo que el Trieltam les está exigiendo aclarar e informar como es mi derecho, pero al evadir su responsabilidad solo reafirman que sostienen a un candidato a la presidencia municipal de Morena en Reynosa impuesto a base de violaciones, traiciones y corrupción, así quedara Morena frente a los reynosenses, sin argumentos para demostrar que no "Traicionaron, No Mintieron y No Robaron", concluyó.

El resolutivo otorga un plazo de 48 horas para que Morena responda a la autoridad electoral.

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas ordena a Morena mediante resolutivo de expedientes de juicio por derechos políticos responda por sus métodos de designación de candidato en Reynosa.