Exige se abran las fronteras

La cantante colombiana Shakira mandó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el cual exige que se abran las fronteras venezolanas para que la ayuda humanitaria llegue a los más necesitados.

"Tenemos que exigir que se abran las fronteras para que pueda entrar toda esa ayuda humanitaria que necesita el pueblo venezolano en este momento. Quiero sumarme a esta iniciativa por el pueblo venezolano que está sufriendo uno de los momentos más críticos de su historia. No podemos permitir que la lucha de los poderes políticos y los intereses de unos cuantos y de una élite política priven sobre las necesidades de las personas".

La colombiana pidió unir esfuerzos para acabar con lo que califica como la peor crisis humanitaria de Latinoamérica.

"Tenemos que realizar nuestras propias donaciones para poder recaudar fondos y enviar alimentos y servicios de salud para esas madres, para esos niños, que están viviendo en condiciones infrahumanas en estos momentos. Estamos convencidos de que sólo uniendo nuestros esfuerzos podremos salir de esta crisis humanitaria, la peor de Latinoamérica y recuperar una Venezuela democrática".

I want to add my support for this initiative that aims to help the people of Venezuela, who are suffering one of the worst crises in their history. Shakhttps://t.co/phtYlIHbjT@VenezuelaAid #AidVenezuela #AyudaVenezuela #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/zdOtFqmOXz