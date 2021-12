Exige sanción al IMSS por falta de medicinas

José Plácido de Lerma Ávila, presidente de la organización, dijo que así como el IMSS sanciona a los patrones por no pagar a tiempo las cuotas, también deberían ser sancionados por no dotar de medicamento, situación que es grave pues los pacientes pueden hasta morir.

Dijo que ha recibido múltiples quejas de socios de las irregularidades que hay en ese Instituto por lo que hacen un llamado urgente a la Federación para que de inmediato solucionen el problema.

"No hay medicamento, además de que están postergando mucho las citas con especialistas, no existe medicina, ni de cuadro básico, ni para pacientes con diabetes y cáncer, son temas delicados, la Subdelegada y todo el personal se han portado de lo mejor pero no está en sus manos que llegue el medicamento ni el tema de que no haya, ya es tema de desabasto", indicó.