Exige PAN-Senado la renuncia de Gatell

La bancada del PAN en el Senado de la República exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por haber engañado al pueblo y al propio Presidente López Obrador con sus cálculos sobre la pandemia del Covid-19.

"Que lo saque, no le ha dado resultados y lo ha engañado a él y a México", argumentó el coordinador del grupo Mauricio Kuri.

"Yo sí quiero que renuncie, por supuesto. Si me ve, por dignidad, debería de renunciar", secundó la senadora Xóchitl Gálvez.

En opinión de la legisladora hidalguense, si López-Gatell no ha acertado en la cifra de contagios, tampoco en el pico de la pandemia.

"Y no ha acertado prácticamente en nada, una persona con vergüenza se va. Nosotros podemos solicitar su renuncia, pero saben que no tenemos la mayoría, pero sí se debe de ir. Pero bueno, el Presidente no lo va a quitar.

"Pero, el que tendría que decirle ´no puedo con el paquete´ es él, porque no está pudiendo con el paquete, no está pudiendo, ¿cómo se lo explicamos? Le entregan a los Gobernadores los estados en rojo. ¿Para qué? Para culpar a los Gobernadores al rato por la cantidad de muertos", abundó Gálvez.