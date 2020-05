Exige Oposición no maquillar cifras de Covid-19

Ciudad de México.-Dirigentes y legisladores del PAN, PRI, PRD y MC exigieron al Gobierno dejar de maquillar cifras y enfrentar la epidemia de Covid-19 con más responsabilidad, a fin de evitar mayor número de muertes y daño económico.

Tras la publicación de Grupo REFORMA sobre el subregistro de fallecimientos por Covid-19 de hasta un 59 por ciento, los políticos consultados acusaron que la realidad ha rebasado al Gobierno y que ya no puede engañar más a los mexicanos, porque cada vez hay más decesos.

También advirtieron perdida de credibilidad del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como vocero del Gobierno para hablar de la pandemia.

"Lamentablemente el Gobierno federal ha lesionado gravemente su credibilidad, justo cuando se requiere la mayor de las certezas para cuidar la vida de las personas y reactivar la economía.

"¿Cómo combatir de mejor forma la pandemia y cómo se planea reabrir la economía con los ojos cerrados? Sería inaceptable que el Gobierno federal manipule las cifras, buscando ocultar su incapacidad en el manejo de la crisis", expuso el dirigente del PAN, Marko Cortés.

El dirigente del PRD, Ángel Ávila, planteó si no será necesario sustituir a López-Gatell como vocero debido al subregistro intencional de cifras y urgió a que se presente a comparecer ante el Congreso.

"Hay la decisión política del régimen para esconder la información, para que no hubiera números precisos, por eso no hay suficientes pruebas de diagnóstico y todo porque el Presidente no quiere cargar con el costo político de las decisiones.

"Pero la realidad los alcanzó, no se puede tener una realidad alterna con números artificiales, cuando se hacen cálculos de 600 mil contagiados", señaló Ávila.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, insistió en que tanto las autoridades federales como de la Ciudad de México deben ofrecer una explicación puntual y clara sobre el número de fallecidos.

"No es suficiente que en sus ruedas de prensa digan que es bienvenida la crítica y las opiniones. Estamos hablando de vidas y de información crucial que debe ayudarnos a tomar decisiones y a enfrentar de mejor manera esta pandemia", expresó.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, advirtió que ocultar las cifras sobre los estragos causados por el coronavirus es una puerta falsa, porque la realidad tarde o temprano se descubre.

"Ocultar la información no le sirve a nadie. Para combatir eficazmente la pandemia y sus efectos, hay que partir de realidades, para actuar con ritmo y sentido de la oportunidad", dijo.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el Gobierno que encabeza el Presidente López Obrador inventa datos y está distante de la realidad.

"Es cada vez más evidente el intento fallido de ocultar información de salud pública, economía y empleo.

"Hugo López-Gatell ha encabezado más de 55 conferencias de prensa, su sobre exposición y contradicciones lo presentan con falta de humildad e intentos de complacer al Presidente, falta a la verdad científica y lo acercan al Síndrome de Hubris", dijo Romero Hicks.

La coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez, también pidió al Gobierno que deje de ocultar información y precisen la cifra real de personas que han muerto por Covid-19 desde que inició la pandemia en México.

Señaló que si el subsecretario de Salud ya aceptó que en México han muerto personas por coronavirus, pero no todas quedan registradas en las cifras oficiales de fallecimientos, es necesario aclarar y revisar los números

"El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe transparentar la información de las causas de los decesos, que además puede ser vital para miles de personas que confiadas en que su familiar murió por neumonía, cuando pudo haber sido por Covid-19, corren el riesgo de contagiarse. Esta actitud, es realmente irresponsable", advirtió.