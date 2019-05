Exige Oposición a AMLO explicación sobre Salud

Ciudad de México.

Diputados de la Oposición exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que diga la verdad sobre la situación en el sector salud, porque al negarla no podrá resolverla debidamente.

Luego de las declaraciones del Mandatario de que no hay despidos ni recortes y que el desabasto de medicinas no es grave, los coordinadores del PAN, PRI y PRD expusieron que las medidas de austeridad ya no pueden afectar más la atención de los mexicanos en clínicas y hospitales.

El panista Juan Carlos Romero Hicks invitó a López Obrador a que recorra alguno de los hospitales generales para que se dé cuenta de las carencias que existen a partir de los recortes que se han aplicado en su Gobierno.

"Es muy alarmante que el Presidente no esté informado. Sería muy importante que visitara los lugares, para darse cuenta de cuál es la realidad, dónde no hay medicinas y no hay lo necesario para poder atender el derecho elemental de la salud", dijo.

"No es negando las cosas como se van a resolver. El Presidente, cuando no tiene argumentos, generalmente dice que se está atacando la corrupción, pero son cosas diferentes, si hay corrupción hay que corregirla, el tema de la salud debe tener calidad, calidez y cobertura y hoy estamos en riesgo nacional y se ve en todo el espacio nacional".

Romero Hicks aseguró que el País está en riesgo de un "infarto mayor" en el sistema de salud, por lo que pidió al Jefe del Ejecutivo cambiar de actitud.

"Ojalá sea humilde, pida información, abra sus ojos y hable con la verdad. El Presidente debe ser congruente, la población merece la verdad", exigió el coordinador de Acción Nacional.

El priista René Juárez sostuvo que negando la realidad no se podrá avanzar en atender el problema en los hospitales del País.

"Un país enfermo no tiene futuro, si no somos capaces de reconocer que en el sector salud hay un problema, que lo estamos viendo, entonces ya no reconocemos nada. La austeridad, como lo dijimos desde un principio, tiene que tener un límite y el límite es cuando ponemos en riesgo el cumplimiento irrestricto que tiene el Estado de cumplir con sus responsabilidades.

"Más vale que atendamos el tema, porque no se puede jugar con la vida y salud de los mexicanos", emplazó el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Juárez agregó que si hubo desvíos de recursos públicos, que se atiendan y castiguen los malos manejos.

"Pero dejemos de argumentar siempre la corrupción para justiciar la ineficacia", remarcó.

El legislador guerrerense agregó que una es la "terca" realidad que viven millones de mexicanos y otra realidad la que se vive en las conferencias mañaneras del Presidente.

Hay un problema, advirtió, de coordinación interinstitucional que debe el Gobierno de López Obrador.

"Cuando se gobierna se decide y se enfrentan las consecuencias y una vez que pasen los meses, ya no habrá a quien echarle la culpa", expuso.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, consideró lamentable que el Presidente López Obrador niegue la crisis en el sector salud cuando hay tantas evidencias de lo contrario.

"Puede costar vidas seguir argumentando, a partir de sus propios datos, que no hay recortes en este sector ni otros más"

La diputada perredista mencionó que está la evidencia de lo que sucede en el sector con el testimonio del ex director del IMSS, Germán Martínez, sobre recortes y despidos, y decisiones sobre ahorros que afectan la atención médica.