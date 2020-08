Exige MLB cubrebocas

Luego de que 33 personas, entre los Marlines de Miami y los Cardenales de San Luis, resultaron positivos por coronavirus, el diario "USA Today" dio a conocer que MLB envió una carta a todas las franquicias con medidas protocolarias más severas y en la que también se especifica que pudieran suspender a un jugador o parte del personal por lo que queda de temporada por infracciones reiteradas o flagrantes.

"Cualquier individuo, ya sean jugadores o personal del club, que se descubra que ha violado repetida o flagrantemente los protocolos, incluida la negativa a usar una cubierta facial cuando sea necesario corre el riesgo de que se le prohíba más participación en la temporada 2020 y la postemporada", señala el documento.

Las nuevas medidas también incluye no hablar y comer al mismo tiempo, no asistir a bares y restaurantes, y no dejar el hotel de concentración.

Para vigilar que estos nuevos protocolos se cumplan, MLB contrató personal para monitorear los clubhouse y los hoteles de los equipos.

NUEVOS PROTOCOLOS

Los jugadores y el personal usarán cubrebocas en todo momento, incluido en el banquillo y clubhouse, con excepción de los jugadores en el campo. Esto incluye a todos los entrenadores en el campo y a todos los miembros del equipo de ampayeo. También deben usar protección facial en todo momento en el hotel y en los lugares públicos.

Se requiere que los clubes reduzcan el tamaño de sus grupos de viaje a solo el personal esencial.

El personal y los jugadores tienen estrictamente prohibido reunirse en las habitaciones del hotel mientras están de viaje y no pueden reunirse en áreas públicas del hotel sin el permiso del oficial del equipo.

Cada equipo construirá al menos una habitación grande privada en el hotel con alimentos y otras comodidades para permitir el distanciamiento social. Sin embargo, al comer y beber, se les prohíbe hablar entre sí.

En los viajes por carretera, los clubes deben proporcionar un mínimo de 4 autobuses, con una fila completamente desocupada entre jugadores y miembros del personal, mientras que prohíben los asientos uno al lado del otro.

En los aviones, los jugadores y los miembros del personal tienen prohibido tener más de 2 personas seguidas, y no pueden sentarse uno frente al otro. También prohíben que cualquier persona deje sus asientos excepto para usar el baño.

Los jugadores y los miembros del personal también deben usar máscaras quirúrgicas o respiradores N95 / KN95 en el avión, prohibiendo las cubiertas faciales de tela.

Todavía se permite comer y beber en los aviones, pero los jugadores y el personal tienen prohibido hablar entre sí.

Cualquier jugador o miembro del personal debe notificar a su oficial de cumplimiento si tiene la intención de dejar el hotel en los juegos como visitantes. El oficial decidirá si el plan de salir del hotel cumple con el manual y el código de conducta del club.

Todos los clubes deben proporcionar espacios cubiertos al aire libre para que se sienten todos los jugadores visitantes y miembros del personal. Siempre que sea posible, los jugadores y personal también deberán comer al aire libre en lugar del clubhouse.

Mientras están en casa, los jugadores y los miembros del personal tienen estrictamente prohibido visitar bares, salones, centros comerciales o lugares en los que se reúnen grupos grandes de personas.

Los jugadores y miembros del personal a los que se les haya ordenado ponerse en cuarentena o aislarse no pueden abandonar sus habitaciones de hotel bajo ninguna circunstancia.