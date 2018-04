Exige Juventus VAR en la Champions

Cristiano Ronaldo marcó el único gol del Real Madrid en la derrota 3-1 a los 98 minutos, después que el árbitro del encuentro cobró la pena máxima al entender que Mehdi Benatia había cometido una falta sobre Lucas Vázquez, lo que le valió un marcador agregado de 4-3 al actual bicampeón del torneo.



"Si la UEFA no está lista, entonces necesita preparar personas rápidamente, como lo hizo la Serie A, además de Alemania, Portugal y otros lugares", afirmó.



"No se trata de uno o dos incidentes, sino de avanzar en un enorme torneo que aporta tanto dinero y prestigio. No podemos permitir que ocurran estos incidentes", agregó.



El VAR se ha utilizado a modo de prueba esta temporada en la Seria A, la Bundesliga y se empleará en la Copa del Mundo en Rusia.



La falta de tecnología en la Liga de Campeones también fue resaltada en la derrota del Manchester City 2-1 ante el Liverpool el martes, cuando un gol del City fue anulado por considerar erróneamente una posición adelantada de Leroy Sane.



"Los jugadores cometen errores, también los árbitros, pero éste perdió completamente el control de la situación", aseguró Agnelli.