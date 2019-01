Exige justicia viuda del periodista Javier Valdez

CIUDAD DE MÉXICO.

La esposa del periodista asesinado Javier Valdez, Griselda Triana, asistió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle justicia y que se castigue a los autores intelectuales y los responsables del asesinato ocurrido en 2017 en Culiacán, Sinaloa.

Griselda Triana llegó temprano a Palacio Nacional y tomó asiento en la primera fila de los espacios asignados para la prensa en la conferencia de las 7:00 horas.

Mientras avanzaba la conferencia del mandatario nacional, éste hizo referencia al caso del periodista sinaloense y expresó a la viuda que las veces que ella quiera estar en Palacio Nacional, están abiertas las puertas.

"Le he pedido a la secretaria de Gobernación que le atienda personalmente y que le dé toda la información que tenemos y platique con ella. La licenciada le tiene un informe que presentarle, no queremos hacer público por razones de tipo legal", dijo López Obrador.

El presidente aseguró que la conferencia de prensa también es una tribuna para todos los ciudadanos. Y le preguntó a Griselda si tenía interés en decir algo. "Pásale", le dijo el mandatario.

Ya en la tribuna donde López Obrador da día a día sus conferencias de prensa, la esposa de Javier Valdés exigió justicia y expuso: "No me importa de qué organización vino la orden, me importa que la Fiscalía General haga su trabajo, que se profundice más y una investigación rigurosa y exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinarlo".

Esto, luego de que en el juicio que se realiza en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se revelara que los hijos de éste dieron la orden de matar al periodista en 2017.

"Que fueron los hijos de Joaquín Guzmán Loera que mandaron a asesinar a Javier, eso en mi familia, hijos y mi persona es otro golpe muy fuerte", dijo.

Exigió al presidente que no descarte ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier.

"Lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó. Quién dio la orden, porque alguien está mintiendo. Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo a los asesinos de Javier, los materiales pero sobre todo los intelectuales", afirmó contundente la esposa del periodista.