Exige justicia

NOTICIAS RELACIONADAS Arrestan a Daniela Castro por robar ropa en tienda de EU

Ciudad de México

Luego de que autoridades del Condado de Bexar, en San Antonio, Texas, desestimaran un cargo por robo menor que había sido presentado en septiembre pasado en contra de la actriz Daniela Castro, al apuntar que no existió una causa probable para su arresto, la actriz ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que era inocente.

¡SOY INOCENTE!

"Para mí los tiempos de Dios son perfectos, yo soy inocente y se cometió una injusticia; soy madre de familia y tengo 32 años de mi vida trabajando y tengo una carrera que a muchos de ustedes les consta", expresó entre lágrimas. Confesó que lo más complicado fue estar lejos de sus hijos mientras se esclarecía lo ocurrido.

"Lo más difícil fue no poder estar cerca, pero la privacidad de la libertad, no poder regresar hasta que todo se esclarezca, como se está haciendo hoy, pues es muy difícil", expresó.

La actriz, de 52 años de edad, fue arrestada el pasado 28 de septiembre luego de que un guardia de seguridad de la tienda Saks OFF 5th en el Centro Comercial Rim de San Antonio la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas.

ACOMPAÑADA DE ABOGADOS

En rueda de prensa, los representantes legales de la actriz informaron lo siguiente:

"El fiscal determinó que la señora Daniela Stephanie Castro Rodríguez es inocente. Del mismo modo, el fiscal ordenó, adjudicó y decretó, que la acción criminal en contra de la señora Castro sea inmediatamente desistida, por los puntos anteriormente expuestos es a toda costa visible que la señora Castro es inocente del cargo criminal que han puesto en su contra".

VA CONTRA ESTABLECIMIENTO

Ni enferma ni cleptómana, así de enfática fue la actriz Daniela Castro luego de ser declarada inocente de presunto robo en una tienda en San Antonio, Texas, por lo que ahora busca demandar al establecimiento que la acusó.

"He vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no [...] ¡yo soy inocente!, y se cometió una injusticia".

Procederá legalmente

Sobre la demanda que entablarán en contra de la tienda departamental, abogados de la actriz explicaron que están buscando las pruebas para proceder legalmente, pues la artista sufrió acoso, incluso le tocaron sus partes íntimas en cateo.