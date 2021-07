Exige Jessica Salazar plaza en Tokio 2020

La decisión tomada por el COM se basó en los resultados arrojados en el Selectivo Nacional realizado en Guadalajara a finales de mayo.

Ahí, Daniela Gaxiola quedó en primer lugar con 27.0337 segundos en la prueba de los 500 metros lanzados, Yuli Verdugo en segundo sitio con con 27.666, y Salazar en tercero con 27.669, apenas 3 milésimas abajo; las plazas fueron para las dos primeras.

Salazar cuenta con el récord mundial en la prueba de 500 metros a contrarreloj, que obtuvo en la Copa del Mundo Aguascalientes 2016. Además, fue medalla de plata en el Campeonato del Mundo de ciclismo de pista 2020, por lo cual era junto con Gaxiola (ya clasificada) una de las grandes apuestas en el ciclismo por equipos para la justa veraniega.

"No es posible que siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar o que no se esté creando un criterio de selección adecuado", dijo ayer en la conferencia.

La ciclista tapatía solicitó a la Conade y a la FMC hacer un análisis profundo.

"Hago un llamado a la Federación Mexicana de Ciclismo y a la Conade, que sé que ellos tienen el valor de tomar una decisión correcta por un resultado histórico y poner el nombre de nuestra patria en lo más alto", demandó Salazar.