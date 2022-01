Exige EU prueba de vacunación anti Covid

Nuevo Laredo, Tam.- A partir de este sábado, 22 de enero, a través de Aduanas y Protección Fronteriza exigirán la prueba de vacunación a las personas no estadounidenses que deseen ingresar a los Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de transbordadores en la frontera con México.

Estas nuevas restricciones se aplicarán a personas no estadounidenses que viajen por motivos esenciales y no esenciales. No se aplicarán a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o nacionales estadounidenses.