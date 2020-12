Exige el sindicato cien nivelaciones

Cd. Victoria, Tam.- Será esta semana cuando el sindicato y el Ayuntamiento victorense estarán firmando el Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el próximo año en el cual, se contemplan incrementos salariales de entre un 5 y 7 por ciento, además de la nivelación salarial para una fracción de los trabajadores sindicalizados del Municipio.

"Ahorita estamos en la revisión del convenio colectivo de trabajo, todavía no se firma", informó la secretaria general del Sindicato, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, "tiene que ser ya esta semana, tal vez a más tardar el viernes de esta semana; ya estamos en la mesa de negociaciones... yo estuve ausente casi cuatro semanas por motivos de salud, pero desde la semana pasada ya estamos en la revisión".

La dirigente sindical apuntó que ya fue autorizado el incremento salarial con efectos retroactivos a todo 2020, los primeros seis meses fueron cubiertos el pasado 30 de noviembre mientras que el segundo semestre del año se pagará el quince de enero próximo; en cuanto a las nivelaciones salariales, recordó que se cuenta con un rezago de varios años pero que en esta ocasión se estará pidiendo dicho beneficio para al menos cien trabajadores.

"Hay un rezago considerable y nosotros lo hicimos mención ahí, pero eso va a depender de la aprobación de Presupuesto", Infante Quintanilla aseveró que no se solicitarán nuevas basificaciones hasta en tanto no se ponga al corriente el tema de las nivelaciones salariales, "sabemos que Presupuesto lo aprueba el Congreso del Estado y el pedir no empobrece, nosotros estamos solicitando esa cantidad".

Este lunes inició el pago de las dos quincenas del mes de diciembre, aguinaldo y prima vacacional, para los mil 367 trabajadores sindicalizados y alrededor de mil de confianza y eventuales, por lo cual el Ayuntamiento estará erogando más de 40 millones de pesos por este concepto; los trabajadores municipales gozarán de un descanso vacacional a partir de la próxima semana y hasta los primeros días del mes de enero próximo salvo algunas áreas operativas.