Exige disculpa pública

Tras las afirmaciones que hizo Aylín Mujica en un programa de televisión en Estados Unidos sobre Vicente Fernández Jr. diciendo que pidió manutención a su ex esposa- el hijo de Chente desmintió la información y pidió a la cubana que se disculpara públicamente.

Pero como la actriz no se detractó, Vicente ya emprendió un proceso legal en Miami por difamación, discriminación y bullying.

"Lo que dijo es una vil infamia, y es inconcebible que además se haya burlado de un hecho que viví hace 22 años en el que casi pierdo la vida, diciendo entre risas y burlas que estoy pidiendo dinero porque no tengo dedos en mi mano y no puedo trabajar", afirmó el integrante de la dinastía Fernández vía telefónica.

NO DE DETRACTÓ

"Hablé con ella (Aylín Mujica) y le pedí (que ofreciera) una disculpa pública, así como me metió en este enredo por quererse hacer notar y ganarse una silla donde no debe, pero no hubo disculpa pública, entonces supe el camino que debo tomar y ya hay un abogado en Miami tratando el caso".

La polémica trascendió luego de que la cubana afirmara durante su participación como conductora en el programa de espectáculos Suelta la Sopa, que el hijo mayor del Charro de Huentitán exigía manutención por casi medio millón de pesos a su ex esposa, Karina Ortegón.

La actriz aseveró que, según su fuente, el motivo que exponía Vicente Jr. ante la ley para pedir sustento era estar impedido de trabajar por no tener dos dedos de su mano izquierda.

"No estoy pidiendo manutención, nunca la pedí y nunca haré eso. Si se da una nota como esta es porque tienen las pruebas, tienen una copia oficial del documento legal en el que supuestamente estoy exigiendo algo.

"Se me hace una falta de profesionalismo y ética, lo cual no me extraña porque es una actriz queriendo estar en un lugar de periodista".

VA CON TODO

Fernández dijo que llegará a las últimas consecuencias legales contra quien resulte responsable de lo que considera una difamación, entre la producción del programa, la televisora y la cubana de 45 años.

"Espero que ni a la señora ni a la producción del programa ni a nadie de la televisora les pase algo como lo que viví hace más de 22 años".

El espectáculo Suelta la Sopa se transme por Telemundo desde EU.