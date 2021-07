Exige Colectivo resultados en búsqueda de desaparecidos

"Que se investigue, queremos saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, en eso hay un cero avance y a eso si le sumamos que los Ministerios Públicos no investigan, no indagan los expedientes, no investigan", reveló el vocero del Colectivo, Guillermo Gutiérrez Riestra, "hemos dicho siempre que, por ejemplo, en el caso de mi hija cuando desaparece se levanta como a veinte jóvenes en Ciudad Victoria, y no han vinculado los casos"; Raquel Gutiérrez Ruiz desapareció de esta capital el primero de septiembre del 2011.

Es algo lamentable que ni el presidente de la República ni las autoridades estatal hagan nada, como si no pasara nada y muchas familias no presentan denuncia por miedo* Guillermo Gutiérrez Riestra, Vocero del Colectivo de Amigos y Familiares de Desaparecidos

Agregó que de las más de siete mil carpetas de investigación algunas se encuentran integradas por números variables de desaparecidos, de uno en adelante, por lo tanto, sería complicado determinar la cantidad precisa de personas no localizadas en la entidad. Señaló la importancia de investigar en fosas comunes en donde yacen más de ocho mil cuerpos sin identificar y destacó que, en el caso del panteón forense de Miguel Alemán, de 300 cuerpos exhumados solamente han sido identificados quince.

"En el caso nuestro del Colectivo es que priorizamos la búsqueda en vida, sí tratamos de presionar a la autoridad para que haga los operativos de Búsqueda en vida, como son al momento nos reportan una desaparición en ese momento empezamos a presionar tanto a la Comisión Estatal como la Comisión Nacional de Búsqueda", destacó que las primeras horas después de la desaparición son las más importantes para dar con el paradero de la víctima, "porque lo otro es puro engaño... las búsquedas a la sierra no hay resultados".

Para finalizar reveló que en el estado continúan presentándose casos de desaparición forzada todos los días, no obstante, los familiares de las víctimas tienen temor a denunciar, "es algo lamentable que ni el presidente de la República ni las autoridades estatales hagan nada, como si no pasara nada y muchas familias no presentan denuncia por miedo".