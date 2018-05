Exige Cepeda anular elección. Presenta demanda por fraude ante Corte

Registraron personas que residen en Pharr, McAllen, Mission Edinburg y Donna, he visto en las listas nombres de personas que se fueron de Hidalgo desde hace cuatro años, mas o menos, y votaron en las pasadas elecciones, eso no es posible . Martín Cepeda, Mayor de Hidalgo

Hidalgo, Tx.- La mañana de ayer jueves, el presidente municipal en funciones de la ciudad de Hidalgo,, presentó una demanda ante la Corte del condado, para pedir que se anule el proceso electoral recién concluido, en el que se jugaba la alcaldía y dos puestos a comisionados locales, alegando el registro de personas que no residen en Hidalgo para votar en favor de sus adversarios políticos.

Para informar al respecto se llevó a cabo una conferencia de prensa en las oficinas del abogado Ricardo González, encargado de llevar la demanda.

IRREGULARIDADES

Martín Cepeda, mostró documentos y fotografías para respaldar su acusación respecto a las acciones que habrían llevado a cabo integrantes del partido "Unidos por el Cambio", mediante el registro de personas que no residen en la ciudad de Hidalgo, y que utilizaron direcciones prestadas, o incluso de algunos negocios y, según señala, hasta de solares baldíos donde no vive ninguna persona, negocios, etc., para poder empadronarse y votar, beneficiando a Sergio Coronado en la contienda por la presidencia municipal.

Cepeda destacó que hay un grupo de personas de su partido verificando los nombres de los que votaron y corroborando sus direcciones, y al día de ayer se tenía contabilidad de 336 personas registradas con una dirección en Hidalgo, sin residir en la localidad.

"Registraron personas que residen en Pharr, McAllen, Mission Edinburg y Donna, he visto en las listas nombres de personas que se fueron de Hidalgo desde hace cuatro años, mas o menos, y votaron en las pasadas elecciones, eso no es posible", declaró Cepeda.

NUEVA ELECCIÓN

El presidente municipal destacó que está pidiendo que se lleve a cabo una nueva elección, para decidir el futuro de Hidalgo, y que se lleve a cabo una vasta investigación para que se castigue a los culpables del fraude electoral que dice ocurrió en la ciudad.

"No voy a permitir que se me gane de esta manera, con trampas, no vamos a descansar hasta dejar bien en claro las irregularidades cometidas y espero que se dictamine una nueva contienda", añadió Cepeda.

Refuta acusaciones Sergio Coronado

Esta es una situación penosa, Cepeda va a tratar de que su demanda proceda, no creo que un juez firme una situación así y si lo hace estamos listos para volverle a ganar, la ciudad está harta del caciquismo del que ha sido presa Hidalgo en los últimos 30 años . Sergio Coronado, alcalde electo de Hidalgo

Hidalgo, Tx.- El presidente municipal electo de la ciudad de Hidalgo, Sergio Coronado, negó rotundamente los argumentos que está utilizandopara querer impugnar la elección.

"Cepeda fue un presidente municipal con una obscuridad tremenda en los últimos años, terminó parándose de las juntas, se retiraba de ellas, o no asistía", declaró Coronado.

El presidente municipal electo, dijo que con éstas acusaciones sólo divide más a la ciudad y él busca unirla después del proceso electoral que se vivió, "porque ya es tiempo de comenzar a trabajar por Hidalgo".

ESTRATEGIA CONOCIDA

Coronado dijo que años atrás se rumoraba precisamente ese tipo de prácticas por parte del partido de Cepeda, el registro de personas de otras ciudades para ganar votos y con ello las elecciones en las que participaban.

"Y si vinieron de fuera a votar, son gente de ellos, son tácticas que Rudy Franz ha usado por mucho tiempo", destacó Coronado, quien dijo que ya no tienen miedo a sus argucias ni a sus demandas.

EL CAMBIO SIGUE

El alcalde electo dijo que el proceso sigue su curso normal, que el martes entrante asume funciones como presidente municipal y que el cambio no lo para nadie, que la gente está harta de lo mismo y es por eso que se volcaron a las urnas a votar.

"Esta es una situación penosa, Cepeda va a tratar de que su demanda proceda, no creo que un juez firme una situación así y si lo hace estamos listos para volverle a ganar, la ciudad está harta del caciquismo del que ha sido presa Hidalgo en los últimos 30 años", añadió Coronado.

El funcionario dijo que él se prepara para trabajar por la comunidad como lo prometió e invita a la comunidad a que sea parte del cambio.