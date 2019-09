Exige anteponer los derechos de víctimas

Ciudad de México.

La presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a anteponer los derechos de las víctimas por encima de los delincuentes.

En ese sentido, se refirió al caso Ayotzinapa y respaldó las palabras del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dijo que debe prevalecer el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios.

"Desde Alto al Secuestro nos unimos a la indignación que embarga todos los mexicanos expresada por conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas", expresó.

Miranda de Wallace dijo que es la primera vez que escucha hablar a un gobierno de forma clara y concisa a favor de las víctimas y consideró que el caso Ayotzinapa es el reflejo de miles de personas que no tienen justicia.

Luego de presentar el informe sobre secuestros en agosto de este año, lamentó que las investigaciones de los delitos en caso de secuestros, homicidios, feminicidios se vengan abajo por dar prioridad a los derechos de los victimarios y para dejar a los afectados sin acceso a la justicia.

En ese sentido, llamó a los jueces a fijar criterios de acceso a la justicia, toda vez que "hoy la Suprema Corte de Justicia revuelve y mezcla los criterios del nuevo sistema con el anterior", lo que obliga a los Ministerios Públicos a realizar tareas imposibles.

Isabel Miranda subrayó que los jueces han olvidado el propósito para lo que fueron creados, ya que ahora se rigen por criterios que no necesariamente brindan justicia.

"No podemos seguir teniendo a este país en estas condiciones con jueces que no están administrando justicia. No está pesando el Poder Judicial en hacer justicia a las víctimas y exigimos al Poder Judicial criterios para poder protegerlas", apuntó.

Agregó que, aunque al referirse a la justicia en México se hable de ésta como pronta y expedita, la realidad es que es "lenta y tortuosa".

SECUESTRO SE MANTIENE

El delito de secuestro en México disminuyó 10 por ciento en agosto, respecto a un mes antes, aunque en los primeros ocho meses de 2019 se ha incrementado 28.7 por ciento, comparado con igual periodo del año pasado, indicó la asociación civil Alto al Secuestro.

Al presentar el reporte sobre esa práctica correspondiente a agosto, Isabel Miranda de Wallace, fundadora y presidenta del organismo, mencionó, no obstante, que se desconoce si 2019 podría terminar como el año con más incidencia.

Explicó que en este gobierno de forma acumulada se cuenta con mil 407 carpetas de investigación por el delito, con mil 703 víctimas y mil 260 detenidos, pues "una cosa es que los detengan y otra que los mantengan en la cárcel".

De acuerdo con Miranda de Wallace, en diciembre de 2018 se tuvieron 157 secuestros, en enero 203, en febrero 187, en marzo 162, en abril 117, en mayo 145, en junio 136, en julio 158 y en agosto 142.

"El promedio es de mil 407, lo que equivale a que todos los días en este país cinco personas serán secuestradas", indicó.

Veracruz se mantiene como el estado donde más secuestros se cometen pues de forma acumulada mantiene 363, seguido por el estado de México con 252, la Ciudad de México con 94, Puebla con 85 y Morelos con 52.

Subrayó que "si el gobierno federal y gobiernos estatales hacen el esfuerzo de coordinarse en esas cinco entidades estaríamos abatiendo 60 de los delitos de secuestro".