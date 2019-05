Exige AMLO a maquiladoras cumplir con salario mínimo

Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a las empresas manufactureras de Coahuila pagar a sus trabajadores el salario mínimo, que en enero aumentó al doble a lo largo de la frontera norte.

El salario mínimo pasó de 88.36 pesos a 176.72 pesos en esa región por decreto.

Durante un mitin el Municipio de Acuña, el Mandatario federal preguntó a los pobladores si las maquiladoras ya estaban cumpliendo con el aumento salarial.

-Aquí en la frontera se fue al doble el salario mínimo, aquí no es como en el resto del País, y el doble es un poco más de 200 pesos diarios, por eso pregunto: ¿se está cumpliendo con ese acuerdo?, cuestionó.

-¡No!, le respondieron a coro.

-¿No están pagando salario mínimo de 6 mil pesos al mes?, insistió el Mandatario.

-¡No!, le dijo el público.

López Obrador ordenó a la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, supervisar el cumplimiento del decreto salarial.

"Eso es lo que le pido a Graciela, que lo cheque, nada de que las maquiladoras van a estar explotando a los trabajadores.

"Por eso vengo, porque, si no, podemos tener buenas intenciones, dar instrucciones, pero no se cumplen, se acatan pero no se cumplen, no se tiene que cumplir, ya ven cómo soy yo de perseverante, de terco", sostuvo.

El Presidente informó que regresará a este municipio de Coahuila a verificar si las empresas maquiladoras están pagando lo justo a los empleados.

"Yo voy a estar regresando a Acuña, voy a estar viniendo, porque quiero preguntar, cuando yo regrese, cómo está lo del salario mínimo, y aquí me van a decir ustedes, y lo dejo de tarea, que vean si en las maquinadoras están pagando cuando menos el salario mínimo, que son más de 6 mil pesos al mes, nada de 4 mil, y nada de trabajar más horas de lo que establece la ley, son 8 horas y con descanso obligatorio", agregó.