Exige AMLO a EU informar acciones de FBI en QR

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario federal afirmó que no se opone a trabajar coordinadamente, pero dejó claro que no permitirá que se viole la soberanía mexicana. "Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y le estamos pidiendo al Embajador que nos informe de esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas", urgió López Obrador. "No nos oponemos a qué se trabaje de manera coordinada contra el crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía".

Cuestionado sobre la detención de Facundo Rosas, quien era cercano a Genaro García Luna, por el caso "Rápido y Furioso", el Mandatario mexicano dijo que antes no se respetaba la soberanía del País. "Se está viendo en EU, la Fiscalía de México ya envió la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas, es interesante porque ese expediente en su momento se archivó no solo en México, en EU, y se mintió en el caso de México de que no se sabía porque las altas autoridades de México no sabían y ya poco a poco se ha ido conociendo que fue una acción concertada, esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio desde distintas agencias, realizaban operativos y tenían bajo sus órdenes a funcionarios de México", reprochó. REFORMA publica hoy que además de la operación de las organizaciones mexicanas, la Riviera Maya ha sido un imán para integrantes de bandas internacionales dedicadas al lavado dinero, tráfico de armas, así como de fugitivos que huyeron de sus países por tener cuentas pendientes con la justicia.