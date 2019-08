Exhorto a no difundir información en redes

Tampico, Tam.- Ante los casos de presunta desaparición de personas, sobre todo menores de edad es necesario extremar precauciones al momento de difundir información personal en redes sociales, pues esto puede ser una de las principales herramientas para los delincuentes.

Claudia Isela Castillo Mendoza, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad de la Fiscalía General de Justicia en el sur de Tamaulipas, pidió a la ciudadanía extremar precauciones al difundir información personal como números de celular a través de las redes sociales para evitar otros delitos.

Reconoció que las redes sociales son importantes y pueden ser utilizadas con fines positivos, pero también aprovechadas por delincuentes.

"Lo que pedimos a la ciudadanía es concientizar, al momento de que solicitan o piden el apoyo a la ciudadanía en las redes sociales no se expongan al poner números celulares, por eso existen teléfonos de la Procuraduría de la Fiscalía Especializada los cuales estamos a sus órdenes las 24 horas del día para atender ese tipo de incidentes, no estamos nosotros inconformes al contrario, es utilidad, que no se exponga o vulnere lo que transgreda la integridad de ellos".

Expresó que en caso de que se presente la desaparición de una persona, sus familiares pueden comunicarse al número telefónico: 833-229-38-30 o acudir a interponer la denuncia correspondiente ante esa instancia ubicada en la Fiscalía General de Justicia del Sur de Tamaulipas, conocida como "El Campanario" en Carlos González Salas sin número fraccionamiento 898 de la colonia Lomas del Naranjal en Tampico.

Dijo que cuando surgen denuncias de desaparición de menores de edad, se investiga y son localizados. En cuanto a adultos mayores desaparecidos Castillo Mendoza explicó que se ha tenido un mínimo de casos derivado de cuestiones de salud o descuido en los que los abuelitos salen de casa, pero se localizan gracias a la ayuda ciudadana.

Concientizan

