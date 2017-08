Exhortan a padres vacunar a menores. Ciclo escolar 2017-2018

Mission, Tx. - Tomando en cuenta los requisitos adicionales de inmunización para el año escolar 2017-2018, autoridades sanitarias hacen un llamado a los padres para que se aseguren que las vacunas de sus hijos están actualizadas.

Ante esta recomendación, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission (MCISD), se asegura que los requisitos de vacunación para el ciclo escolar que está por comenzar estén al día. Se trata de la segunda dosis contra la meningitis por meningococo y se la deben poner los estudiantes de 16 a 18 años.

Todos los niños deben tener toda la protección necesaria contra las siguientes enfermedades antes de que pueda asistir a la escuela: la difteria, la poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, Hib, hepatitis B, hepatitis A, varicela, vacuna Tdap y meningococo.

Además, se recomienda que cada estudiante sea vacunado anualmente para la prevención de la influenza.

Texas Education Code requiere que cada estudiante esté totalmente vacunado contra las enfermedades como lo requiere la Junta de Salud de Texas. De acuerdo con el código educativo, un estudiante que no está totalmente inmunizado y no ha comenzado las vacunas requeridas no puede asistir a la escuela.

De igual manera, al trasladarse de otro distrito escolar, el estudiante puede ser admitido provisionalmente por no más de 30 días pendiente de recibir los registros de inmunización.

Mission CISD insta a los padres a asegurarse de que las inmunizaciones estén actualizadas antes de la inscripción. Los registros de vacunación del estudiante deben estar disponibles en el momento del registro para evitar cualquier retraso en la admisión de sus hijos.

El distrito escolar proporciona la lista de clínicas y centros de salud donde se pueden recibir las vacunas, necesarias de acuerdo a la edad del estudiante, éstas incluyen: Healthy Shots in McAllen 668-8366; Hidalgo County Health Department en Mission 585-2461; Nuestra Clínica del Valle Memorial SBHC en Alton 519-1800; Nuestra Clínica del Valle Mission Family Health Center 580-3303; Preventive Health Solutions en McAllen 618-4700, ProCare Health Services en Mission 205-2204, San Martin De Porres Clinic en Palmview 519-9500, Valley Day & Night Clinic en Mission 585-7401.