Exhortan a protegerse de altas temperaturas

Madero, Tam.- Ante las fuertes temperaturas que se han registrado en los últimos días en la zona sur de Tamaulipas, la dirección de Protección Civil exhortó a la sociedad en general y a los turistas no exponerse al sol y evitar en la medida de lo posible las actividades al aire libre, ya que se registra una ola de calor y que son consideradas las más altas de la época por la canícula.

El titular de dicha dependencia municipal, Miguel Ángel Valdez Reyes pidió que las familias maderenses y los visitantes procuren no permanecer expuestos demasiado a los rayos del sol, principalmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde, que es el tiempo en donde se registra más intensidad de los efectos solares.

Agregó que estar expuesto por varias horas a altas temperaturas puede provocar un golpe de calor, por ello la importancia de hidratarse, aunado a que deben de usar bloqueadores solares, sombrillas y camisas de manga larga cuando se lleven a cabo actividades en el exterior, como parques públicos, áreas verdes, playa, albercas, entre otros.

"Dentro de acciones o medidas a tomar es necesario que la gente que vaya a la playa o albercas, use bloqueadores, que se hidraten de manera permanente, pero lo más importante que si no tienen que salir al sol, lo mejor es no exponerse", señaló el titular de Protección Civil de Madero.

Destacó la importancia de poner especial cuidado a menores de edad, adultos mayores y discapacitados, ya que son los sectores de la población más vulnerables ante las condiciones climáticas actuales.

Enfermedades

>Las enfermedades se habrán de incrementar notoriamente, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, sobre todo en el consumo de alimentos.

>Lo anterior lo dio a conocer el director del Hospital Civil de Ciudad Madero, Gustavo Pérez Toga, por los días más calurosos del año.

>También es de importancia que se eviten la exposición directa y prolongada a los rayos del sol para evitar una deshidratación y golpe de calor.

>"Básicamente los golpes de calor, la deshidratación por la exposición al calor del sol, y problemas gastrointestinales, diarreas que pueden poner en riesgo la salud de un niño o un anciano", dijo el galeno.