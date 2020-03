Exhortan no excederse en ´Spring Break´

Condado de Willacy, Tx.

Las autoridades del condado de Willacy se reunieron para brindar seguridad durante las vacaciones de primavera el viernes y este año, el condado está aplicando su campaña Think Before You Drink.

En la conferencia de prensa, los funcionarios aconsejaron planear un viaje y tomar otras medidas de precaución al participar en actividades.

"Cuando estés fuera de casa, divirtiéndote y haciendo planes para venir a las vacaciones de primavera, también incluye en tus planes cómo vas a moverte, ya sea en SPI en el condado de Cameron o viniendo por aquí ", dijo un funcionario en la conferencia.

Las autoridades también aconsejan no beber en exceso, ya que esto puede provocar intoxicación por alcohol.

La concentración legal máxima de alcohol en sangre en la mayoría de los estados es de 0.08 por ciento. Ese es el punto de corte para lo que se considera seguro para conducir. Cuanto más alcohol se consume, más se deteriorará un individuo.

La cantidad que uno consume puede variar y el consumo de alcohol se mostrará de manera diferente entre las personas debido a la altura, el peso y el género.

"Todavía puede obtener un DUI, incluso si tiene menos de 0.08 por ciento si se cree que no tiene el control del vehículo en este momento", dijo el oficial de policía de Aston Matthew Curry.

"Los conductores con un BAC de 0.08% o más involucrados en choques fatales tenían 4.5 veces más probabilidades de tener una condena previa por DWI que los conductores sin alcohol en su sistema".

Conducir bajo la influencia (DUI) no es una acción responsable. Pase lo que pase, no hay excusa para beber y conducir. Siempre hay otra opción. Beber puede retrasar su tiempo de reacción, provocarle una falta de coordinación, disminuir su visión e inhibir su juicio.