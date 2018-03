Exhortan a cuidar a sus cachorros

Díaz Ordaz, Tam.- El sector salud, hace un llamado a los amos de mascotas para que vacunen contra la rabia e hidraten bien a sus animales, puesto que para este “tiempo de calor” están anunciadas altísimas temperaturas.

Es importante que las mascota estén vacunadas contra la rabia, pues un animal portador de ese mal se transforma en una “bestia agresiva” y puede atacar no solo a otros animales si no que a las personas.

Por eso es indispensable que se tomen las medidas de cuidado necesarias para sus mascotas, ya la rabia no solo afecta al animal si no que no tiene cura, y este tendrá que ser sacrificado.