Exhortan con perifoneo a no salir

Tampico, Tam.- Para no exponerse a un contagio de coronavirus, el Ayuntamiento de Tampico exhorta a través de vehículos de perifoneo a que las familias no salgan de sus casas.

El alcalde Jesús Nader Nasrallah dijo que se trata de ocho vehículos distribuidos en distintas zonas del municipio, en donde se les hace las recomendaciones a los ciudadanos.

"Si no tienen nada a qué salir de sus casas, tratar de permanecer en sus casas, esas son las principales recomendaciones que estamos dando", precisó.

Dijo que de acuerdo a las recomendaciones de Sector Salud, en caso de tener que salir a las calles, o centros de trabajo, las personas deben procurar estar a metro y medio de la otra.

"Es para tratar de disminuir los riesgos de contagio de este virus tan agresivo que el día de hoy nos está invadiendo.

"Estas no son vacaciones, estas alertas sanitarias no son al azar, es para prevenir... Es una emergencia que debemos de atender con suma responsabilidad todos los tampiqueños... Hay que tratar de quedarnos en casa para después no estar lamentando el porqué no tomamos esas medidas", declaró el munícipe.

Dijo que se están aplicando todas las recomendaciones de forma anticipada, como es el cierre de los parques públicos, bares, cantinas, evitar eventos masivos como lo son bodas y concentraciones en iglesias.

Asimismo informó Nader Nasrallah que se han instalado filtros sanitarios en los pasos de lanchas, pues miles de personas llegan diariamente a Tampico provenientes del norte de Veracruz, pues tienen que atender sus fuentes de trabajo.

Refirió que en la Central Camionera y en el Aeropuerto Internacional han estado apoyando con personal en los filtros sanitarios, así como en la entrada del Palacio Municipal y el DIF.

Asimismo menciona que al personal de Servicios Públicos, se les está revisando al llegar a cumplir con sus jornadas laborales.

Indicó por último que la ciudadanía debe de acatar los exhortos que hacen los gobiernos a fin de no llegar a padecer una pandemia local, que pudiera ocasionar muertes.