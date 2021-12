Exhortan Bomberos a evitar incendios

"Pueden presentarse gran cantidad de incendios por las luces en los pinos y en los altares por lo que recomendamos que no saturen de luces los pinos navideños, también revisar las instalaciones eléctricas de adornos adentro y afuera de casa, revisar las instalaciones generales de casas como los contactos, apagadores, pastillas, fusibles, que funcionen adecuadamente y no haya falsos contactos para evitar sobrecalentamientos y evitar cortocircuitos", explicó.

En el caso de las veladoras o velas comentó que si las usan deben estar al pendiente de ellas y alejarlas de cosas que puedan ocasionar incendio como adornos, cortinas, manteles, etc.

"Sobre el gas sea LP o natural hay que revisar las instalaciones para que no haya fuga y evitar siniestros y al dormir o estar fuera de casa desconectar o apagar las luces para garantizar que mientras dormimos o mientras no estamos no haya incendios" recalcó.

García Hernández recordó luego que el año pasado sólo se registró un conato de incendio incipiente y otro en la recámara de casa y no fue por luces ni árboles de Navidad lo que dijo quiere decir que ya hay la cultura del autocuidado.

Sin embargo, el entrevistado dijo que de todos modos es importante revisar todo para evitar siniestros.

También en locales comerciales deben estar pendientes sobre todo donde venden luces navideñas porque saturan de guías para mostrar a la población. "Deben estar pendientes del cableado que no se sobrecaliente y de todo el sistema eléctrico, además de que ellos debe de cumplir con medidas normativas de Protección Civil como contar con salidas de evacuación y extintores".

En estas festividades deben extremar cuidados y hacer las revisiones para que haya la seguridad debida para empleados y clientes.

En esta Navidad y fin de año en el Cuerpo de Bomberos estarán activos el total del personal que son 40 elementos en las dos compañías.

"Ya se acabaron los periodos vacacionales y permisos, ya todos están laborando en diciembre y será hasta enero que se reanudan los periodos vacacionales", aseveró el Comandante.

Por último, para reportar emergencias Juan García pidió comunicarse al 911 para que los enlacen de inmediato o bien llamar al 3052604 y 05, directo con la corporación de emergencia.