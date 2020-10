Exhortan a salir a votar

El actor, director y activista John Leguizamo insiste: “Los latinos van a decidir las próximas elecciones”.

“Somos 25% de la taquilla estadounidense. Al paso que vamos, somos el bloque de votantes más grande: 32 millones de votantes” elegibles, dijo el también dramaturgo.

Por primera vez, se espera que los latinos sean la minoría étnica o racial más grande de la nación en una elección presidencial estadounidense, con un récord de 32 millones de ciudadanos autorizados para votar, o el 13%.

Las actrices Eva Longoria y America Ferrera se asociaron recientemente para lanzar una plataforma en línea llamada “She Se Puede”, dirigida a galvanizar e inspirar a mujeres latinas a hacerse escuchar estas elecciones.

El documentalista Bernardo Ruiz estrenó una película sobre el bloque de votantes latinos en la que examina el auge del potencialmente mayor electorado de color en el país.

VOTO LATINO

El documental de VOCES/PBS, “Latino Vote: Dispatches from the Battleground”, es narrado usando una serie de despachos participativos desde los estados disputados de Nevada, Texas, Florida, y Pensilvania. Sigue a progresistas de izquierda y evangélicos latinos, algunos de los cuales apoyan al presidente Donald Trump, y a otros tratando de registrar a los latinos para que voten.

Pero tras pasar meses en el ruedo con aquellos que movilizan el voto latino, Ruiz dijo que encuentra valor en las celebridades e incluso algunas marcas que se han pronunciado para exhortar a los latinos a usar su voz y su voto.

“Creo que la realidad es que los famosos viven un estilo de vida muy distinto al de la mayoría de la gente común, así que a veces pueden ser vistos de manera diferente. Pero creo que, en su mayoría, yo diría que aprecio los esfuerzos de personas como Eva Longoria, America Ferrera, Rosario Dawson. Ellas han hecho mucho por sacar buena información”, dijo Ruiz.

Las elecciones estadounidenses son el 3 de noviembre. Mientras los latinos son un grupo de votantes codiciados por los dos principales partidos, se han vuelto más importantes para el Partido Demócrata a medida que ha crecido su población e influencia política.

Es por eso que, según actores como George López y Edward James Olmos, los candidatos presidenciales han recurrido a latinos famosos para pedirles que ayuden a promover el voto en sus comunidades.

DE PROMOCIÓN

Pero López, quien contó que comenzó a votar cuando tenía 18 años con su abuela, dijo que no revelará por quién votará este año y que no le importa por quién voten los demás. “Sólo voten”, dijo. “No se queden ahí sentados sin votar”.

Olmos también promueve el voto latino. El emblemático actor y activista dijo que hasta ahora no le gustaba decirle a la gente por quién votar, aun cuando los candidatos le han pedido directamente su ayuda.

“Yo les he dicho que no puedo. ’No puedo porque soy la voz del registro de votantes. Yo los llevaré a las urnas; tú haz que voten por ti”, dijo que solía responderles.

Este año es diferente. Por primera vez, Olmos apoya abiertamente a un candidato, y explicó por qué.

“Yo voy a votar por Joe Biden. Punto”, anunció. “La razón es que la manera en que ellos (el gobierno de Trump) nos han tratado y han tratado a los latinos ha sido abrumadoramente negativa y la discriminación ha sido total”.

ES IMPORTANTE

Estrellas como Thalía y Gloria Estefan también exhortan a los latinos elegibles a votar estas elecciones.

“He hablado de esto en todas las elecciones las últimas tres décadas”, dijo Estefan. “Siempre hago una campaña de votación con alguien, siempre trato de hablarle a quienquiera que esté escuchando sobre la importancia del voto. Para los latinos es básicamente más importante, porque muestra su poder”.

Su hija de 25 años, Emily Estefan, calificó el voto como una “responsabilidad personal”.

“Siento que mucha gente en lo personal no va a votar porque tienen miedo o no tienen realmente una opinión o no quieren”, señaló.

Dirigiéndose a los 32 millones de latinos elegibles para votar este año, Thalía dijo: “La manera que vemos y queremos ver nuestras vidas en este país depende de nosotros y sólo de nosotros”.

“Nuestra voz, nuestro voto, nuestra decisión”, enfatizó. “Es muy importante hacer presencia y entender que el modo en que queremos que se vea nuestro barrio, nuestra comunidad, depende de nosotros”.