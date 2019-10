Exhortan a responder sin miedo a Censo nacional

Edinburg, Texas.- Los datos revelan un hecho alarmante: el Censo en el Valle del Río Grande no está bien contabilizado y eso provoca que las ayudas gubernamentales lleguen a cuentagotas, al menos eso dijo el congresista Vicente González durante una reunión en Edinburg con funcionarios locales.

"Estamos involucrando a los líderes de la comunidad, involucrando a los alcaldes y los comisionados del condado, para asegurar que cada vecindario, cada colonia, cada área que tenga la posibilidad de pasar inadvertida cuente que los involucramos y nos aseguramos de que estén seguros haciendo lo correcto para la comunidad y para el país y para el sur de Texas", dijo el congresista.

Los funcionarios locales no quieren ver una repetición de lo que sucedió la última vez que se realizó el Censo. El gobierno de los EU planea contar cuántas personas viven en El Valle para determinar la cantidad de fondos federales para atender a veteranos, escuelas y proyectos de infraestructura.

En el Censo del 2010 no hubo precisión cuando El Valle no se contabilizó por completo, no se tuvo el dato exacto de residentes en el área, sin importar que contaran con documentos o no.

El congresista Vicente González dice que en 2010 El Valle no fue contado y perdió más de mil millones de dólares en recursos, ya que los datos que arrojan el Censo sirven para controlar la cantidad de fondos que el gobierno envía a las ciudades.

El temor principal de los habitantes de esta zona radica en que al no tener un documento que los ampare como residentes, la posibilidad de una deportación está latente, sin embargo el congresista asegura que eso no sucederá.

"Asegúrese de que cada ser humano que vive en nuestra comunidad haya contado y que el gobierno de los Estados Unidos sepa de nosotros y que tengamos los recursos adecuados y luego obtengamos nuestra parte justa del presupuesto estadounidense que se distribuye en el mes de abril", dijo González.

Los funcionarios del censo pasarán por su casa o espacio habitable y presentarán este cuestionario con 10 preguntas, como cuántas personas viven con usted o de qué raza étnica proviene. Asegúrese de que su gente sea contada para su propio beneficio y de las comunidades.

El personal del Censo informará a los residentes sobre el recuento, además de proveer empleo para trabajar en esa actividad. Actualmente se abren más de ocho mil puestos de trabajo. González dice que la gente no debe tener miedo de completar el formulario del censo.

Y recalca: las condiciones migratorias no serán cuestionadas.